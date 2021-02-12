Кожен день в році віруючі шанують деяких святих, а їх тезки відзначають свої іменини. Раз на рік людина святкує День ангела – в той день пам'яті однойменного святого, який найближче до дати народження. Цей святий вважається духовним покровителем людини, до нього звертаються з молитвами і просять допомоги в складних життєвих ситуаціях.
Чоловічі іменини 12 лютого
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".
Володимир: походить від давньоруського імені Володимир - "повелитель світу", "славний правитель".
Вольдемар: утворено від німецьких слів: waltan - "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.
Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним","не сплячий".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Степан: від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".
Теодор, Федір: у перекладі з латинської - "дар Божий", "посланник Бога".
Жіночі іменини 12 лютого
Пелагея: форма давньогрецького імені Пелагіа - "морська".
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