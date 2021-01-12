У церковній традиції кожен день у році присвячений іменинам-днем шанування пам'яті святих і мучеників з певними іменами. Іменини відзначають всі тезки святих. У цей день прийнято звертатися до свого покровителя на небесах з молитвою про здоров'я і благополуччя. Батьки дають дітям церковні імена на честь одного зі святих, яких шанує церква в день народження малюка. Це вважається хорошою традицією - так Святий почне доглядати за своїм маленьким підопічним і оберігати його від неприємностей.
Чоловічі іменини 12 січня
Антон: утворено від римського родового імені Antonius, від давньогрецького слова антао - "стикатися", "вступати в бій", "змагатися," або від слова антос - "квітка".
Данило: форма давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Лев: у перекладі з грецької - "лев", "цар звірів", від латинського слова leo - "лев".
Макар: походить від давньогрецького Макаріос - "щасливий", "благословенний", "блаженний".
Жіночі іменини 12 січня
Онисія: жіноча форма імені Анісій, від давньогрецького імені Анюсіос - "виконання", "завершення".
Аріна, Ірина: варіанти давньогрецького імені Ейрене - "спокій", "мир", "спокій".
Марія: походить від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".
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