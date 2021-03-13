Сьогодні свої іменини відзначають 5 чоловічих і 2 жіночих імен.

Іменини - це духовний день народження людини; важливий день, коли церква вшановує пам'ять деяких видатних святих, а їх тезки святкують День ангела. Вважається, що людина знаходить свого Ангела-хранителя при народженні, якщо обрати їй церковне ім'я. Для цього хлопчикові або дівчинці дають ім'я одного зі святих, яких шанує церква в день народження малюка.

Чоловічі іменини 13 березня

Арсеній: походить від давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "мужній", "зрілий".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Нестор: форма давньогрецького імені Нестор, від ностео - "повертатися", "відправлятися", "благополучно йти".

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Симон: у перекладі з давньоєврейської - "Бог почув".

Жіночі іменини 13 березня

Кір: жіноча форма імені Кир, що походить від давньо-перського khur - "сонце" або від давньогрецького Кюрі - "повелителька", "пані", "владика", або від кюрос - "влада", "сила", "право".

Марина: жіноча форма імені Марін, від римського родового імені Marinus - "морська".

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Автор: Катерина Пулатова