Сьогодні святкується 9 чоловічих і 8 жіночих іменин.

У церковній традиції прийнято раз на рік відзначати свої іменини - дні пам'яті святого, ім'я якого носить людина. Іменини відзначають в той День ангела, який найближче до Дня народження людини або збігається з ним. Календар церковних іменин від УНІАН підкаже, кого сьогодні варто привітати з іменинами і як назвати новонароджену дитину.

Чоловічі іменини 14 березня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Антон: утворено від римського родового імені Antonius, від давньогрецького слова антао - "зустрічатися, стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або антос - "квітка".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Веніамін: форма давньоєврейського імені Біньямін - "син правої руки".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Нестор: утворено від давньогрецького імені Нестор, від слова ностео - "повертатися", "відправлятися", "благополучно йти".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Жіночі іменини 14 березня

Олександра: жіноча форма від Олександр, від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Антоніна: від грецького слова антао - "вступає в бій", "змагається в силі", "противниця", "протистоїть", "гідна похвали" або антос - "квітка".

Дарина: жіноча форма імені Дарейос, від давньо-перських слів dāraya - "тримати", "володіти" + vau - "добро", а також від слова дар - "дарована", "подарована", в перекладі з ірландської мови - "скеляста гора", "невисокий".

Євдокія: від давньогрецького імені Еудокіа - "благовоління".

Мотрона: походить від латинського matrona - "матрона", "поважна заміжня жінка".

Надія: утворено від давньогрецького імені Елпіс - "Надія".

Ольга: від давньоскандинавського імені Hélga - "свята", "священна", "мудра", "світла", "ясна", "фатальна", давньослов'янське ім'я, що походить від імен Вольга, Волх - "сонячна", "хороша", "значуща", "велика".

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Автор: Катерина Пулатова