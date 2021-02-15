Сьогодні відзначають іменини 1 чоловічого імені.

У православ'ї кожен день року присвячений пам'яті видатних святих - церковним іменинам. Багато віруючих батьків дають дітям церковні імена, щоб святий тезка оберігав хлопчика чи дівчинку і захищав від бід і нещасть. Сьогодні свій День ангела відзначають власники лише одного чоловічого імені.

Чоловічі іменини 15 лютого

Василь: прозошло від давньогрецького імені Басілейос, що означає "царський", "царствений".

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Автор: Катерина Пулатова