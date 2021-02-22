Православна церква має свій календар святців, в якому вказані дні шанування святих і мучеників. У день пам'яті однойменного святого його тезки святкують свої іменини. Віруючі батьки можуть вибрати для дитини ім'я зі списку церковних іменин за день, коли народився малюк. Так у хлопчика або дівчинки з'явиться свій Ангел-хранитель, який буде захищати його від бід і нещасть.
Чоловічі іменини 22 лютого
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царствений", "царський".
Геннадій: походить від давньогрецького імені Геннадіос, від слова геннадас - "благородний", "високонароджений"
Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом"
Інокентій: від латинського innocens - "нешкідливий", "невинний", "нешкідливий".
Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Тихон: у перекладі з грецької мови - "доля", "випадок", походить від імені давньогрецької богині удачі Тюхе - "удача", "випадковість", "жереб".
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