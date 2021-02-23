Сьогодні відзначають свій День ангела 14 чоловічих і 3 жіночих імені.

Кожен день церква вшановує пам'ять православних святих, а їх тезки відзначають свої іменини. У день іменин люди звертаються до своїх однойменних святих з молитвою і проханнями про здоров'я. Доброю прикметою вважається назвати дитину ім'ям одного зі святих, яких шанує церква в день народження малюка. Так хлопчик чи дівчинка отримають свого Ангела-хранителя.

Чоловічі іменини 23 лютого

Аким: форма імені Іоаким, від давньоєврейського імені Йехояким - "створений Яхве", "затверджений Яхве", похідне від арабського імені Хакім - "розумний", "освічений", "мислячий", "вчений", "мислитель", "мудрець".

Антон: походить від римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися" або антос - "квітка".

Аркадій: від давньогрецького імені Аркадіос - "аркадець", "житель Аркадії", а також "щасливий", "блаженний", від грецького слова "аркадос" - "пастух".

Василь: форма давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Геннадій: походить від давньогрецького імені Геннадіос, від слова геннадас - "благородний", "високонароджений".

Герман: від латинського germanus - "братський", "близький", "єдинокровний", "рідний", "справжній", "справжній", один з варіантів написання і вимови древнегерманского імені Германн - "воїн".

Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Лука: від латинського слова lux - "світло".

Марк: форма грецького імені Маркос, від латинського слова marcus - "молоток", і від французького marquis - "маркіз".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Прохор: утворено від давньогрецького імені Прохорос, від слова прохореуо - "керувати хором", "йти попереду хору".

Семен: від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Жіночі іменини 23 лютого

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Валентина: форма чоловічого імені Валентин, від латинського Valens - "сильний", "міцний", "здоровий".

Галина: походить від давньогрецького імені Галене - "спокій", "тиша", "морський штиль".

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Автор: Катерина Пулатова