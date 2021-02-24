Сьогодні володарі 6 чоловічих імен святкують свої іменини.

Християни раз на рік відзначають свої іменини, коли вони звертаються до своїх святих тезок і просять у них благополуччя і захисту від бід. Іменинами вважається наступна за днем народження людини або та, що збігається з ним дата пам'яті святого. Це велике свято для віруючих, що вважається духовним днем народження.

Чоловічі іменини 24 лютого

Всеволод: утворено від давньоруських слів вьсь - "весь" і володѣті - "володіти", тобто "володіє всім", "всевладний".

Гавриїл: від давньоєврейського імені Габріель - "сильна людина Бога", "Божий воїн".

Георгій, Єгор: сучасні варіанти давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".

Захар: походить від імені Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу", "згаданий Господом", "пам'ятає Господа".

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Автор: Катерина Пулатова