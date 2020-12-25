Сьогодні в церковному календарі значаться 1 іменини.

Іменини - це духовний день народження людини, коли вона зближується зі своїм Небесним покровителем і встановлює з ним особливий зв'язок. У день іменин заведено звертатися до свого тезки, якого шанує церква, і молитися йому про здоров'я і сімейне щастя. День ангела відзначають раз на рік: в той день вшанування святого, який найближче до дати народження. Також батьки дають ім'я дитині зі списку іменин за день, коли народився малюк. Сьогодні свої іменини відзначають тільки власники одного імені.

Чоловічі іменини 25 грудня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається з двох слів: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина", тобто "людський захисник".

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова