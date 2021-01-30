Сьогодні свої іменини святкують власники 7 чоловічих і 1 жіночого імені.

У церковних святцях позначені іменини на кожен день - дні пам'яті святих з певними іменами. У день іменин людина згадує свого святого, ім'я якого вона носить, і звертається до нього з молитвою про здоров'я і благополуччя. Батьки можуть дати дитині церковне ім'я, щоб у неї з'явився свій Ангел-хранитель. Для цього хлопчикові або дівчинці дають ім'я одного зі святих, яких шанують християни в день народження малюка.

Чоловічі іменини 30 січня

Антон: утворено від римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або від слова антос - "квітка".

Віктор: від латинського слова victor- "переможець".

Георгій, Єгор: сучасні варіанти від давньогрецького імені Георгіос, від грецького георгос - "землероб", "обробляє землю".

Іван, Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоюдейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Павло: утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Жіночі іменини 30 січня

Антоніна: походить від грецького слова антао - "вступає в бій", "змагається в силі", "противниця", "протистоїть", "гідна похвали", або від антос - "квітка".

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Автор: Катерина Пулатова