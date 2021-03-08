Раз на рік християни відзначають іменини - шанування пам'яті святого, ім'я якого вони носять. День ангела святкується у свій день народження або найближчу до нього дату. Вважається, що в день іменин людина встановлює духовний зв'язок зі своїм святим і звертається до нього з молитвами і проханнями. Також батьки дають дітям церковні імена на честь одного зі святих, яких шанують в день народження малюка.
Чоловічі іменини 8 березня
Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Дем'ян: форма давньогрецького імені Даміанос, від слова дамазо - "приручати", "підпорядковувати", " упокорювати", або від імені богині родючості Дамії.
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Клим: коротка форма імені Климент, яке походить від римського родового імені Clemens - "гуманний", "милосердний", "м'який".
Кузьма: утворено від грецького імені Космас - "коваль".
Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Жіночі іменини 8 березня
Мотрона: утворено від латинського matrona - "матрона", "поважна заміжня жінка".
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