Власники 10 чоловічих і 1 жіночого імені відзначають сьогодні іменини.

Раз на рік християни відзначають іменини - шанування пам'яті святого, ім'я якого вони носять. День ангела святкується у свій день народження або найближчу до нього дату. Вважається, що в день іменин людина встановлює духовний зв'язок зі своїм святим і звертається до нього з молитвами і проханнями. Також батьки дають дітям церковні імена на честь одного зі святих, яких шанують в день народження малюка.

Чоловічі іменини 8 березня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Дем'ян: форма давньогрецького імені Даміанос, від слова дамазо - "приручати", "підпорядковувати", " упокорювати", або від імені богині родючості Дамії.

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Клим: коротка форма імені Климент, яке походить від римського родового імені Clemens - "гуманний", "милосердний", "м'який".

Кузьма: утворено від грецького імені Космас - "коваль".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Жіночі іменини 8 березня

Мотрона: утворено від латинського matrona - "матрона", "поважна заміжня жінка".

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Автор: Катерина Пулатова