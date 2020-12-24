Різдво для християн західного обряду - одне з найбільш очікуваних свят. Готуватися до нього починають заздалегідь.

Щороку в грудні християни західного обряду святкують Різдво Христове. Цей передсвятковий період і саме Різдво – неймовірно весела й метушлива пора в році.

Католицьке Різдво 2020 – дата свята

Читайте такожЯлинка чи сосна на Новий Рік - яке дерево купити на святаДата католицького Різдва на два тижні відрізняється від дня, в який Різдво Христове святкують православні християни. Так, у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, католицьке Різдво традиційно відзначають 25 грудня.

Віднедавна цей святковий день в Україні є вихідним. Оскільки католицьке Різдво цього року припадає на п’ятницю, то українці отримають декілька днів поспіль для відпочинку – з 25 по 27 грудня.

Історія свята

Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у Діви Марії в місті Віфлеємі. Маленький Христос з'явився на світ у печері, в якій ховали худобу від негоди.

У момент народження Ісуса Христа на небі загорілася Вифлеємська зірка, яка вказала волхвам шлях до печери з немовлям. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого. Саме сцена народження Христа стала головним символом свята Різдва.

Традиції святкування католицького Різдва

Ще задовго до самого свята в містах починають працювати різдвяні ярмарки та ринки, а будинки та магазини прикрашають особливими декораціями: підсвіченими гірляндами, ошатними ялинками, фігурками Санта Клауса, білим пухнастим снігом та багатьма іншими. Храми ж красиво оформляють яслами з Божественним Немовлям Ісусом, святими Дівою Марією і Йосипом, пастухами та домашніми тваринами.

Святкування починається ввечері 24 грудня, в Різдвяний Святвечір. За столом збирається вся родина і після появи на небі першої зірки, приступає до святкової трапези. Святковий стіл на Різдво повинен бути скромним: без надмірної жирної їжі, алкоголю. Обов'язково має бути кутя – страва з відварених злаків, в яку додають мед, горіхи та сухофрукти.

У саме свято в храмах проводиться різдвяне богослужіння. Після служби всі йдуть додому, обмінюються подарунками й у родинному колі пригощаються святковими стравами. На різдвяний стіл, зокрема, прийнято подавати запечену індичку з різними соусами або гуску з яблуками і капустою.

Потім за традицією люди ходять один до одного в гості, з піснями, подарунками та побажаннями добробуту радіють святу.

Символи Різдва 25 грудня

Головним символом католицького Різдва є адвент-вінок з ялинових гілок. Ним католики прикрашають вхідні двері або обідній стіл. Такий вінок символізує не лише тему Різдва, але й акцентує увагу на тому, що це сімейне свято.

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього рокуУ сім'ях з дітьми, як правило, вивішується ошатний адвент-календар. Таким чином католики відраховують дні до Різдва. Існує величезна різноманітність таких календарів: з передбаченнями, з подарунками, з шоколадками

Ще одним незмінним атрибутом свята є свічки. Найчастіше для Різдва використовують червоні або білі. Святкові свічки запалюють біля каміна, на вікні або під час вечері, коли за столом збирається вся родина. Неймовірно красиво також виглядають свічки, які розміщують по колу різдвяного вінка.

Також до свята у будинках поруч із різдвяним деревом або біля каміна вішаються різдвяні шкарпетки. Адже, за традицією, саме в них залишає подарунки Санта Клаус, який спускається в дім через димохід.

Крім того, будинки стараються прикрашати рослиною під назвою пуансетія. Її квітки за формою нагадують зірку, тому цю рослину часто іменують "різдвяною зіркою".

Прикмети на католицьке Різдво

Заметіль у переддень Різдва – до раннього листя.

Якщо Різдво тепле – весна холодна.

Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.

Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

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Автор: Аліна Вишневська