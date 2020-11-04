Сьогодні відзначається одне зі свят, присвячених Казанській іконі Божої Матері.

Казанська ікона Божої Матері – один із найвідоміших і найбільш шанованих образів Пресвятої Богородиці. У народі повну назву ікони скорочують до слова "Казанська".

Свято Казанської ікони Божої Матері 2020 - дата

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніДень Казанської ікони Божої Матері святкується двічі на рік. Перше свято припадає на середину літа. Так, 21 липня, відзначається поява цього чудотворного образу. Цей день ще називають Літньою Казанською.

Восени ж церква вшановує цю ікону на честь визволення Москви від польського війська. Святкування кожного року відбувається в один і той самий день – 4 листопада. Сьогоднішній день, відповідно, відомий у народі як Осіння Казанська.

У чому допомагає Казанська Божа Матір

Казанська ікона Богоматері допомагає людям знайти свій істинний шлях. У різні часи до божественного образу зверталися правителі й полководці, просячи у Божої Матері допомоги і підтримки перед прийдешніми битвами.

Її підтримка сильна у важких життєвих ситуаціях, у часи скорботи і печалі.

Перед іконою Казанської Божої Матері моляться у випадках, коли потрібно прийняти правильне рішення, уникнути помилок та неприємностей. Згідно із переказами, багатьом Богородиця приходила уві сні й підказувала, як найкраще вчинити, а чого не слід робити.

Лик Богоматері допомагає й під час лікування будь-яких недуг, особливо, якщо є проблеми з очима, а також за необхідності духовного прозріння.

Крім того, Казанська ікона Божої Матері вважається покровителькою родини. Їй моляться про кохання, про успішне заміжжя і сімейне щастя. До ікони, зокрема, звертаються, благословляючи молодят на взяття шлюбу. У народі вірять, що, якщо весілля гуляють у дні святкування святого образу, то сімейне життя молодят буде щасливим. Понад те, парам, у яких виник розлад, Казанська ікона допомагає налагодити стосунки й повернути гармонію і добробут у сім'ю.

Особливу прихильність Казанська ікона Богородиці проявляє до дітей – оберігає їх від нещастя і допомагає на життєвому шляху.

Молитва Казанській іконі Божої Матері

О, Пресвята Госпоже, Владичице Богородице! Зі страхом, вірою і любов'ю перед чесною і чудотворною іконою молимо Тебе: не відверни лиця Твого від тих, хто вдається до Тебе. Визволи всіх, хто молиться тобі, від падінь гріховних, від наклепу злих людей, від усяких спокус, скорбот, хвороб, бід і раптової смерті. Даруй нам дух скрухи, смирення серця, чистоту думок, виправлення гріховного життя і залишення гріхів, так всі оспівують велич і милість Твою.

Привітання зі святом Казанської ікони Божої Матері

***

У день ікони святої Богородиці -

Православне свято світле,

Нехай бажання скоріше здійсняться,

Чи втіляться всі думки заповітні.

У твоєму серці хай мудрість оселиться,

Помолися перед священною іконою,

І всі біди за вітром розвіються,

А в душі будуть мир і гармонія!

***

Нехай Казанська ікона

Божої Матері стоїть,

Будинок від бід, ворогів і хвороб

Назавжди вона оберігає.

Нехай заступниця велика

Душі наші зцілить.

Образ шануй її прекрасний,

Він тебе благословить.

***

Вітаю з Днем Казанської!

Нехай любов стукає в дім,

Зігріває серце ласка,

Розквітає все навкруг.

Міцніє дружба і здоров'я,

Щастя світиться в очах,

Ніжність душу нехай вкриє,

Ніби в найдобріших снах!

***

Вітаю з днем вшанування Казанської ікони Божої Матері! Бажаю, щоб під покровом захисниці нашої ми наповнювалися мудрістю Божою, жили в злагоді та взаєморозумінні, любові і чистій вірі. Благовоління долі, радості та успіху вам у будь-якій ситуації, щодня і все життя!

***

У свято Казанської ікони Божої Матері від щирого серця бажаю вашій родині миру і любові, взаєморозуміння і благополуччя, здоров'я і гармонії, прекрасних думок і незмінною доброти. Нехай Божа Матір ніколи не залишить вас і нехай завжди захищає вас від неприємностей і недругів.

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Автор: Аліна Вишневська