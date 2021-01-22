У День бабака люди пророкують настання весни за поведінкою звірка.

День бабака - це популярне в Канаді та США свято, яке приваблює туристів з усього світу. У цей день спостерігають за бабаком, що виліз з нори, і по його поведінці визначають погоду. Якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору - зима рано закінчиться і скоро настане весна. А якщо пухнастий метеоролог лякається своєї тіні і залазить в нору - зима триватиме ще 6 тижнів.

Дата Дня бабака

День бабака відзначають щорічно 2 лютого. Рано вранці люди підіймаються на гірку, де живе бабак, і витягують тварину з житла. Не пізніше 7:25 ранку звір пророкує погоду, після чого в містах влаштовують фестивалі та святкові заходи.

Історія свята

Жителі Стародавнього Риму вперше довірили тварині передбачати погоду, але замість бабака вони спостерігали за їжаками. День бабака вперше відсвяткували в 1886 році жителі маленького американського містечка Панксатоні. Там рано вранці 2 лютого витягли бабака на ім'я Філ, який згодом став місцевою знаменитістю. Лише 40% прогнозів Філа збувалися, проте щороку він приваблював величезною кількість туристів.

День бабака збігається зі старою датою Стрітення Господнього, за яким також визначають настання весни.

День бабака в Україні

Свято стало популярним в Росії та Україні після виходу однойменного фільму. В Україні є свої відомі бабаки, які визначають погоду - Харківський Тимко і Львівська Маруся.

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Автор: Катерина Пулатова