Традиційними символами свята є валентинки.

В середині січня всі закохані пари відзначатимуть своє "професійне" свято - День святого Валентина. Свято відзначається 14 лютого. У цей день кохані дарують один одному подарунки і валентинки. УНІАН розповість історію цього свята, його традиції та прикмети.

Історія Дня святого Валентина

"Вік" цього свята становить приблизно 16 століть. Свято отримало назву на честь християнського святого Валентина, який таємно вінчав пари під час правління Клавдія ІІ в Римській імперії, хоча це було заборонено. Імператор заборонив своїм солдатам одружуватися, оскільки шлюб, на його думку, заважав їм виконувати свої обов'язки.

Коли Клавдій дізнався, що Валентин потай вінчає пари, чоловіка було вирішено стратити. Пізніше Валентин був канонізований як католицький мученик, а його пам'ять стали вшановувати 14 лютого. У XVIII столітті свято поширився по світу і став дуже популярним у молоді.

Традиції та прикмети дня святого Валентина

Головним символом свята є валентинки - паперові листівки у формі серця з любовними віршами. За допомогою таких листівок деякі люди зізнаються в коханні. Також закохані дарують один одному плюшеві іграшки, статуетки Купідона та інші подарунки. Традиційним кольором свята є червоний.

Деякі пари бажають провести 14 лютого в кафе, кіно або в поїздці. У День святого Валентина часто укладають шлюби - ця дата вважається щасливою.

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Автор: Катерина Пулатова