Цей піст триває 40 днів і завершується традиційно у переддень Різдва.

Різдвяний піст є останнім багатоденним постом у році. Традиційно він передує важливому християнському світу – Різдву Христовому.

Коли починається Різдвяний піст 2020 – дата

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніРіздвяний піст має фіксовані дати початку та завершення. Так, кожного року у православних християн він розпочинається 28 листопада і закінчується у переддень Різдва, тобто 6 січня наступного року. Триває цей піст рівно 40 днів і тому іменується в церковному статуті Чотиридесятницею.

Оскільки заговини (останній день, коли можна наїстися всього, чого душа забажає) припадає на 27 листопада, коли вшановується пам’ять апостола Пилипа, цей піст ще називають Пилиповим.

Харчування в Різдвяний піст: що можна та заборонено їсти

Порівняно з Великим або Успенським постом, Різдвяний не такий уже й суворий. Звісно ж, що під час посту заборонені м’ясо, вершкове масло, молоко, яйця та сир.

Крім того, у понеділок, середу і п'ятницю забороняються риба й вино, їжу без олії (сухоїдіння) дозволяється вживати тільки після вечірньої. В інші ж дні – вівторок, четвер, субота та неділя – дозволено вживати їжу з рослинною олією.

Риба під час Різдвяного посту дозволяється в суботні та недільні дні й великі свята, якщо вони припадають на вівторок або четвер. Якщо ж свята припадають на середу або п'ятницю, то дозвіл посту є лише на вино та олію. З 2 січня по 6 січня піст посилюється, і в ці дні навіть у суботу та неділю риба не благословляється.

Основу пісного столу в цей період становлять овочі, каші, бобові та гриби.

Що не можна робити в Різдвяний піст

У цей піст не можна грішити повсякденними гріхами. Варто, зокрема, позбутися гріховних помислів і пристрастей. Не злитися, не лихословити й не засуджувати.

Не вітаються в період посту святкування весіль та гучних днів народжень, а також вживання спиртних напоїв.

Також варто утриматися від подружньої близькості.

Значення й мета Різдвяного посту

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніРіздвяний піст встановлений, щоб до дня Різдва Христового віряни очистили себе покаянням, молитвою і постом, аби з чистим серцем, душею й тілом могли благоговійно зустріти Сина Божого, що з'явився у світ.

Гастрономічна складова посту є лише засобом для правильного духовного життя, що ґрунтується на молитві й таїнствах покаяння та причастя. Дотримуючись його, людина цілеспрямовано уповільнює темп свого життя, зосереджується не так на тілесному, як на духовному.

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Автор: Аліна Вишневська