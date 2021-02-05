Це визначний день, свято радості та зустрічі людства з Богом.

Стрітення Господнє – одне із найдавніших і найважливіших релігійних свят. Відзначають його і православні, і католики, щоправда, у різні дні. Християни західного обряду його вже відсвяткували 2 лютого. А ось у християн східного обряду воно ще попереду.

Коли Стрітення Господнє у 2021 році

Свято Стрітення Господнього є неперехідним, тобто має сталу дату. Відзначається воно на 40-й день після Різдва Христового. Відповідно, кожного року у православних християн воно припадає на 15 лютого.

Стрітення Господнє: історія свята

Читайте такожЦерковні свята у лютому: православний календар на місяцьСтрітення Господнє – видатний день, свято радості та зустрічі Всевишнього з людьми. У перекладі з церковнослов’янської мови слово "стрітення" означає зустріч. Але йдеться не про звичайну зустріч, а про важливу подію, увічнену в Євангелії від Луки.

Так, на 40-й день після народження Ісуса Христа батьки принесли його до храму. Там із немовлям зустрівся старець Симеон, котрий дуже чекав на цю подію.

Праведний Симеон був у храмі тлумачем: перекладав Святе Письмо з єврейської мови грецькою. Побачивши в одному із передбачень Писання, що непорочна діва народить дитину, Симеон вирішив, що це помилка. Старець саме збирався виправити "діва" на "дружина", коли до нього з'явився ангел, оголосивши, що пророцтво насправді правильне. Він також зазначив, що Симеон не помре, поки не переконається в цьому особисто, побачивши напророчене немовля.

За переказами, чекати цього Симеону довелося близько 300 років. Аж поки до храму прийшли Марія і Йосип з маленьким Ісусом. Старець узяв немовля на руки і промовив: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого, Ізраїля".

Того дня в особі старця Симеона відбулася радісна зустріч усього людства з Богом.

Особливості святкування Стрітення

Традиційно у свято Стрітення Господнього віряни йдуть до церкви, там священики освячують свічки, після чого роздають їх прихожанам.

До стрітенських свічок у православній церкві ставляться дуже благоговійно. Їх дбайливо зберігають увесь рік біля ікон і запалюють під час домашньої молитви. Вважається, що ці свічки мають велику силу, можуть захистити й запобігти біді.

Прикмети та повір’я на Стрітення Господнє

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Відлига на Стрітення – до ранньої весни. Щоправда, тепла погода свідчить і про те, що декілька наступних після свята тижнів будуть дуже холодними.

Тепла погода на Стрітення – до хорошого урожаю пшениці.

Яка погода 15 лютого – такою й буде весна.

Хуртовина на Стрітення – до неврожаю.

Зоряне небо на Стрітення Господнє віщує до пізню весну.

Ясна і тиха погода цього дня – до вдалого року для пасічників.

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Автор: Аліна Вишневська