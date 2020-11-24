Креативні та більш традиційні варіанти новорічного дарунка.

Щоразу наприкінці року перед нами постає питання, що ж подарувати на Новий рік своїм близьким людям. Хороший новорічний подарунок – це добре продуманий презент, придбаний з урахуванням характеру і захоплень людини.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікНаступний, 2021-й, рік, згідно з китайським календарем, проходитиме під покровительством Білого Металевого Бика. За твердженням астрологів, цей знак уособлює спокій, працьовитість, стійкість, рішучість та залізну волю. З огляду на це, на прийдешній 2021 рік добре дарувати щось корисне і практичне.

УНІАН зібрав найрізноманітніші варіанти подарунків на будь-який смак, залежно від уподобань та з урахуванням подарункового бюджету.

Ідеї подарунків для дорослих

Книга за інтересами

Книжковий ринок пропонує масу різних матеріалів на найрізноманітніші теми. Можна обрати щось цікаве, враховуючи вподобання людини, котрій вручатиметься презент.

"Затишні" подарунки

Гарним подарунком на Новий рік буде шарф або палантин, які зігріватимуть у прохолодні дні. Близьким людям або друзям можна презентувати, наприклад, красиві м'які подушки у вигляді апетитної їжі або милих тварин.

Парфумерія у дарунок

Улюблені парфуми або новий аромат стануть чудовим новорічним презентом. Можна, приміром, обрати якісь парфуми, що допоможуть поринути в атмосферу одного з місць, які людина так бажає відвідати. А ще можна здивувати запахами солодощів або місячної ночі.

Прикраси та аксесуари

Коштовні прикраси або якісна сучасна біжутерія – завжди вдалий варіант подарунка. Такий презент особливо підійде для жінки – буде чудовим компліментом її красі, викличе у представниці прекрасної статі яскраві емоції.

Гаджети, "розумна" побутова техніка

Бюджетним такий варіант складно назвати, але ж приємно буде порадувати дорогу людину. Так, любителям часто слухати музику стане в пригоді портативна колонка. Цікавим варіантом подарунка буде і світловий будильник з імітацією світанку. А, наприклад, робот-пилосос можна придбати як самому для когось з рідних, як і у складчину родиною.

Подарунок для душі й тіла

Сертифікат на певні послуги і покупки – чудовий знак уваги, що виключає невдалий вибір подарунка. Це може бути сертифікат на сеанс масажу або косметичну процедуру, фотосесія, запрошення на цікаву виставку або захоплюючий майстер-клас, поїздка на екскурсію або квиток у кіно або в театр будуть гарним подарунком.

Подарунки своїми руками

Звісно ж, ще одним варіантом подарунка є змайстрований власноруч. І тут не має значення, які ваші творчі здібності. Кожен зможе зробити хороший сувенір близькій людині. Це може бути якось оригінально оформлений фотоальбом.

Іменні дарунки

Близькій людині не може не сподобається подарунок, зроблений спеціально для неї. Якщо складно зробити щось подібне власними руками, то можна замовити речі в магазинах. Це може бути портрет, набір цукерок або ж навіть хоч халат.

Різні потрібні дрібнички

Килимок для комп'ютерної миші з подушечкою під зап'ястя або маленькі блокнотики з оригінальним дизайном – хороший варіант подарунка. Актуальний презентом для творчих людей буде, наприклад, 3D-ручка.

Книга-сейф, виконана у вигляді старовинної книжки, може стати ідеальним місцем для зберігання важливих дрібниць, грошей і документів. А термокружка стане гарним подарунком для любителів зимових прогулянок, щоб під рукою завжди був зігріваючий напій.

Подарунки на Новий рік дітям

Обираючи новорічний подарунок для дитини, слід насамперед враховувати, чим дівчинка або хлопчик найбільше цікавиться. Адже подарунки дітям, безумовно, повинні дарувати їм яскраві емоції та щиру радість.

Іграшки

Чи не найпопулярніший з подарунків для дітей – іграшки. Дівчинку порадують давно бажана лялька, іграшкова кухня або інші атрибути юної господині. Як варіант для хлопчика може бути гоночний автомобіль, гоночний трек або конструктор lego.

Розвиваючі набори

Юним експериментаторам й ученим у дарунок підійдуть мікроскопи, телескопи, набір маленького хіміка або фізика, набір шпигуна, бінокль, підзорна труба.

Речі для зимового відпочинку та спорту

М’яч, боксерські рукавички, гантелі, скейт, сноускейт – будуть гарним подарунком для хлопчика, якому подобається спорт. Для дівчинки можна обрати, наприклад, килимок для фітнесу або балетну пачки та пуанти, якщо вона цікавиться балетом.

Книги, комікси

Хорошим подарунком буде якась захоплива книга або ж комікси, якщо дітвора фанатіє від якогось супергероя.

Різні приємні дрібнички

Для дітей, яких уже давно не радують іграшки, можна подарувати, наприклад, дівчаткам сережки, кулончик, шпильки, браслетки, панчішки, гетри або косметику для підлітків. Хлопчикам у подарунок підійдуть брелоки, годинник або дрібнички із зображеннями улюбленого героя з мультфільму.

Враження як подарунок

Порадує дитину також похід на скалодром, у батутний парк або в аквапарк. Хлопчик чи дівчинка отримає масу приємних радісних емоцій.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН