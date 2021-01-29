Після рясно насиченого релігійними святами січня йде дещо менш багатий на визначні церковні дати лютий.
Читайте такожСвята у лютому: які дати відзначатимуть українці в третій місяць зимиНайбільшим православним святом лютого є Стрітення Господнє, яке традиційно відзначається в середині місяця. Слово "стрітення" означає зустріч. Але йдеться не про звичайну зустріч, а про важливу подію, увічнену в Євангелії від Луки. Відбулося це на 40-й день після народження Ісуса, коли батьки принесли його в храм. Там праведник Симеон зустрів немовля Ісуса Христа. Того дня в особі старця Симеона відбулася радісна зустріч всього людства з Богом.
Також у лютому поточного року є багато інших святкових релігійних дат.
Православні свята у лютому 2021: календар
1 лютого - день пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського; преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського
2 лютого - день пам'яті преподобного Євфимія Великого; мучениць Інни, Пінни і Римми
3 лютого - пpеподобного Максима Грека; святкування ікони Божої Матері "Відрада" або "Розрада"
4 лютого - апостола Тимофія; мученика Анастасія Персянина; день пам'яті преподобного Макарія Жабинського
5 лютого - священномученика Климента Анкірського; Собор костромських святих
6 лютого - день пам'яті Блаженної Ксенії Петербурзької; мученика Іоанна Казанського
7 лютого - святкування ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі"; святого Григорія Богослова; священномученика Володимира, митрополита Київського; священномученика Василя (Зеленцова), єпископа Прилуцького
8 лютого - день пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія й Іоанна; преподобного Феодора Студита, ігумена
9 лютого - перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста
10 лютого - преподобного Єфрема Сирина; преподобного Ісаака Сирина, день пам'яті преподобного Феодосія Тотемського
11 лютого - перенесення мощей cвященномученика Ігнатія богоносця; святителя Лаврентія, затворника Печерського
12 лютого - Собор Вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григоpія Богослова і Іоанна Златоуста; священномученика Іполита, єпископа Остинського; преподобного Зинона, пісника Печерського
13 лютого - безсрібників мучеників Кира та Іоаннa і з ними мучениці Афанаcії та дочок її: Феоктисти, Феодотії та Євдоксії; святителя Микити, затворника Печерського
14 лютого - передсвято Стрітення Господнього, день пам'яті мученика Трифона
15 лютого - Стрітення Господнє
16 лютого - праведних Симеонa Богоприїмця й Анни пророчиці
17 лютого - преподобного Ісидора Пелусіотського; преподобного Кирила Новоезерського, чудотворця
18 лютого - святого Феодосія Чернігівського; мучениці Агафії Панормської (Палермської), святкування ікони Божої Матері "Прикликання загиблих"
19 лютого - день пам'яті преподобних Варсонофія і Іоанна; преподобного Вукола Смирнського
20 лютого - преподобного Парфенія; преподобного Луки Елладського
21 лютого - великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарії Серповидця з 12-ти малих пророків
22 лютого - мученика Никифора Антіохійського; преподобного Панкратія Печерського
23 лютого - день пам'яті священномученика Харалампія; праведниці Галини
24 лютого - благовірного князя Всеволода (у хрещенні Гавриїла) Псковського; пpеподобного Димитрія Прилуцького, Вологодського
25 лютого - Іверської ікони Божої Матері; святителя Алексія Московського
26 лютого - преподобного Мартиніана; день пам'яті преподобних Зої і Фотинії
27 лютого - рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського; преподобного Ісаакія, затворника Печерського
28 лютого - святкування Віленської ікони Божої Матері; великомученика Феодора Тирона; преподобного Пафнутія, затворника Печерського.
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