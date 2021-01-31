Такий дарунок є одним із проявів дружиною своїх почуттів, турботи та кохання до другої половинки.

Наближається прекрасне романтичне свято – День святого Валентина. Цього дня закохані обмінюються милими презентами. Тому саме час замислитися над тим, який подарунок підготувати коханому чоловікові.

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиПодарунок – це один із проявів своїх почуттів, турботи та кохання, а якщо він одночасно романтичний і практичний, то такий презент запам’ятається надовго. При цьому не обов'язково дарувати дорогі подарунки, важливо, щоб вони були символічними й романтичними.

Аби вибрати, що подарувати чоловікові на День святого Валентина, часом у люблячої дружини йде багато часу та сил. Цей процес ускладнюється тим, що з роками у багатьох дружин вичерпуються ідеї. УНІАН зробив добірку класичних та оригінальних подарунків чоловіку на будь-який смак і гаманець.

Практичні подарунки для чоловіка на 14 лютого

Якщо чоловік – людина раціональна і практична, то, звісно, дарувати йому милі дрібнички не варто. Однак, обираючи презент на 14 лютого, слід пам’ятати, що це день кохання і взаємних почуттів. У такому разі варто звернути увагу на щось зі списку:

зігріваюча в холод річ: снуд, шарф, рукавиці або модна в'язана шапка з помпоном;

аксесуари: шкіряне портмоне, гаманець, ремінь, сумка або рюкзак, зажим для грошей, візитниця, щоденник, іменна ручка в футлярі. При цьому добре буде, якщо, наприклад, на кожному аркуші щоденника будуть написані особисті короткі побажання;

різноманітні гаджети та аксесуари: навушники, mp3-плеєр, електронна книга, usb-накопичувач, універсальний акумулятор, подушка-підставка для роботи за комп'ютером;

інші корисні речі: будильник зі звуками природи і проекцією зірок, чоловічий подарунковий набір, гребінь для вусів і бороди, оригінальна парасолька, підставки під гаряче з побажаннями, індивідуальні парні чохли на смартфони для двох.

Популярні подарунки чоловікові на День закоханих

Є чимало різних ідей, здатних прекрасним чином висловити свої почуття коханому чоловікові в цей день. Можливими варіантами дарунка будуть:

прикраса або флакон улюбленого парфуму;

печиво з передбаченнями;

пляшка елітного віскі або іншого алкоголю;

шоколадний набір для справжнього чоловіка;

футболка з написом "Найкращий у світі чоловік" або парні футболки;

стильна бейсболка;

подушка або дерев'яна підставка для смартфона у формі серця.

Романтичні й пікантні подарунки

День святого Валентина – свято, яке прийнято проводити удвох в романтичній обстановці. Чудовим вибором для коханого чоловіка буде подарунок, який його приємно здивує й викличе неймовірні емоції. Можна пригледіти якийсь оригінальний презент із цього списку:

оформлення спальні до його пробудження гелієвими кулями у формі червоних сердець, піднісши сніданок у ліжко;

романтична вечеря при свічках;

ви у незвичайному вигляді – красивій білизні або тематичному костюмі;

відповідна дрібничка з інтим-магазину. Вибрати можна все, що завгодно, – хутряні наручники, батіг або сексуальну шкіряну маску для обличчя;

еротична гра – такий презент сподобається експериментатору й чоловікові, який не боїться пробувати щось нове;

абонемент на масаж та інші релакс-процедури для двох. Таким чином зможе відпочити і розслабитися не лише ваш чоловік, але і ви.

Дарунки на День закоханих за хобі й захопленнями чоловіка

Зверніть увагу на захоплення вашого чоловіка. Варто уважно дослухатися або ж самій подумати, чим можна привітати чоловіка, аби потішити його самолюбство. Що можна подарувати в такому разі:

відеореєстратор, чохли з підігрівом, ортопедичні подушки, зволожувач повітря, автомобільний пилосос, органайзер, зручна термокружка – для автомобіліста;

карта пам'яті, гарнітура для спілкування онлайн, кухоль з підігрівом від USB, настільна лампа, охолоджуюча підставка для ноутбука, навушники – коханому, який захоплюється комп'ютерними іграми або багато працює за ноутбуком;

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рік

диск з улюбленою музикою, футболка з логотипом, раритетне видання (вінілова платівка або фан-бокс), програвач, квиток на концерт улюбленого гурту, чашка із зображенням улюблених виконавців – для меломана;

гантелі, еспандер, спортивний одяг, крокомір, фітнес-браслет, турнік, набір для лазні – чоловікові, який піклується про здоров'я;

набір ножів, спеціальна дошка для оброблення м'яса, набір для барбекю, оригінальний фартух – домашньому кулінарові;

компас, намет, набір для пікніка, надувне крісло або матрац, складаний стілець, термос, похідна фляга і стопки, набір для виживання в екстремальних умовах – активному мандрівникові й туристу;

курси екстремального водіння, стрільба в тирі, політ-екскурсія на літаку або вертольоті, цікавий квест – для чоловіка-ектремала.

Загалом будь-який подарунок для близької людини буде приємним у День святого Валентина, якщо він свідчить про ніжні почуття й турботу.

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН