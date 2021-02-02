14 лютого дівчата чекають романтичних презентів від своїх чоловіків.

День святого Валентина - це довгоочікуване свято для всіх закоханих парочок. Багато дівчат з нетерпінням чекають цього свята, щоб отримати презент від своєї половинки. Подарунок на 14 лютого повинен бути романтичним, особливим і демонструвати почуття. УНІАН зібрав для вас найкращі ідеї подарунків на 14 лютого, які точно порадують кохану.

Набір солодощів

Якщо ваша дівчина є прихильницею солодкого, можна подарувати їй набір улюблених ласощів. Порадуйте улюблену тематичним тортом у формі валентинки, букетом з шоколадок або набором імпортних солодощів. Подарунок повинен підходити до теми свята. Прикрасьте його червоною стрічкою або валентинкою.

Набори по догляду за тілом

Хорошим виразом любові і турботи стане подарунковий набір доглядової косметики для тіла та обличчя. У такі набори можуть входити молочко або масло для тіла, пілінг для душу, спрей для волосся. Хорошим подарунком також стане щітка для масажу або парфуми з її улюбленим ароматом.

Подарунок для затишку і тепла

Симпатичні і затишні подарунки будуть радувати вашу обраницю зимовими вечорами. Подаруйте дівчині оригінальний банний халат, смішні тапочки, великий теплий плед або ароматичні свічки. Хорошим презентом також буде мила плюшева іграшка, нова піжама або зручна спідня білизна.

Подарунковий сертифікат

Це хороший подарунок для пар, які зустрічаються недовго. Якщо ви не знаєте, який подарунок потрібен вашій половинці, купіть для неї подарунковий сертифікат для її хобі. Це може бути сертифікат в спа-салон, на навчальні курси, на фотосесію або в книжковий магазин. Також ви можете купити дівчині абонемент у фітнес-клуб. Пам'ятайте - подарунок повинен відповідати її інтересам.

Техніка

Багато дівчат будуть раді новому гаджету або корисній техніці. Подаруйте дівчині річ, яка може бути їй корисна. Кілька ідей подібних подарунків: акумулятор для телефону, фітнес-годинник, електронна книга, кухонний комбайн.

Прикраса

Прикраси та ювелірні вироби є універсальним жіночим подарунком з будь-якого приводу. Але в день Валентина цей подарунок набуває особливого сенсу. Висловіть свої почуття до дівчини, подарувавши їй підвіску, красиве намисто, кулон або сережки. Необов'язково вибирати дорогу прикрасу - головне, щоб вона була подарована від душі.

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Автор: Катерина Пулатова