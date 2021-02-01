Подарунок дружині на 14 лютого – шанс зробити несподіваний сюрприз, нагадати, що почуття до неї все такі ж сильні.

Настав лютий, а це означає, що уже зовсім скоро День святого Валентина – прекрасне романтичне свято. І перед кожним люблячим чоловіком постає питання: що подарувати дружині на 14 лютого?

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиКохання – чудове окриляюче почуття. І День святого Валентина є чудовою можливістю продемонструвати його, підкреслити свої почуття. Подарунок дружині на 14 лютого – шанс зробити несподіваний сюрприз, нагадати, що почуття до неї все такі ж сильні. А для подружжя загалом це свято часто стає можливістю додати свіжість у стосунки.

Аби зробити дружині незабутній подарунок, чоловікові варто насамперед проаналізувати всі її захоплення й бажання. УНІАН підібрав декілька ідей для подарунків на День закоханих. Черпайте натхнення із запропонованих варіантів, допрацьовуйте їх за ситуацією та уподобаннями коханих дружин.

Романтичні подарунки дружині на День закоханих

У таке романтичне свято не обійтися без чуттєвих, сентиментальних сюрпризів. Як варіант дарунка можна обрати щось зі списку:

романтичне свято з букетом квітів та вечерею при свічках;

ванна з пелюстками троянд;

красива кімнатна рослина;

музична скринька, яка грає всесвітньовідомий романтичний хіт;

оригінальний набір шоколадних цукерок, незвичайні цукерки. Такий, здавалося би, банальний дарунок оцінить справжня ласунка;

коробка з екзотичними фруктами;

набір чашок для закоханих ручної роботи;

великий колаж ваших загальних фотографій, портрет за фотографією;

романтична подорож.

Комфортні подарунки дружині на День закоханих

Чимало людей вважають за краще дарувати своїм половинкам корисні подарунки, які свідчать про турботу та кохання. Але тут варто подумати, що дружині буде приємно отримати в дарунок, щоб вона відчула себе щасливою. Якщо дружина має веселий характер і вміє вправно жартувати, то можна обрати щось, наприклад, із кумедними написами. Можливими варіантами дарунка будуть:

теплий плед з набором подушок;

прикольний плед з рукавами;

банний набір з ініціалами;

подушка з вашими спільними фото;

футболка з веселим написом або шкарпетки з написом "Ніжки Ангела".

Особливі подарунки дружині на День закоханих

Всі жінки прагнуть виглядати красиво і стильно. Одяг у подарунок обирати дещо складно, однак можна підібрати якісь особливі коштовності чи аксесуари. Можна пригледіти якийсь оригінальний презент із цього списку:

підвіска з улюбленим каменем або інший ювелірний виріб, враховуючи уподобання дружини;

улюблені парфуми дружини;

красива й ефектна нижня білизна. Тут потрібно зауважити, що, обираючи такий сюрприз, чоловік робить його і собі – адже його богиня, ймовірно, захоче продемонструвати, як на ній сидить отриманий подарунок.

Подарунки на День святого Валентина за хобі дружини

Романтика – це дух такого дивовижного свята, як День закоханих. На 14 лютого дружині хочеться отримати увагу й кохання свого чоловіка. Враховуючи уподобання половинка, можна підібрати щось із такого:

квиток на улюблений спектакль, прем'єру фільму або концерт улюбленої групи;

туристична путівка в теплу країну;

засоби для занять спортом, спеціальний трекер, що відстежує пульс, дихання, ритм – для дружини-спортсменки.

Обираючи подарунок на День святого Валентина, хочеться порадувати кохану людину чимось особливим. Не обов'язково дарунок має бути чимось запаморочливим і розкішним, але це точно те, що зігріє й запам'ятається їй надовго. Звісно ж, цього дня дружина обов'язково буде чекати від коханого чоловіка букета квітів.

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Автор: УНІАН