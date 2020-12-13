Усе менше часу залишається до настання Нового 2021 року. Як і щороку, цього дня хочеться зробити своїм найріднішим людям щось особливо приємне. Звісно ж, у дружин постає питання – що ж такого покласти коханому чоловіку під ялинку?
Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіхЗдавалося б, обрати подарунок чоловікові доволі просто, адже ви живете пліч-о-пліч з цією людиною, знаєте його інтереси та захоплення. Проте цей процес може ускладнитися тим, що за подружній час ви уже подарували один одному все, що можливо, й здивувати коханого вельми складно.
УНІАН зробив добірку класичних та оригінальних подарунків чоловіку на будь-який смак і гаманець.
Класичні подарунки на Новий рік чоловіку
Такі презенти є доволі традиційними, однак не зовсім новорічними. Ці речі потрібні чоловікам, але їх складно назвати незвичайними. Сюди можна віднести:
- піжама, домашній халат;
- парфуми, аксесуари для гоління;
- светр, модна сорочка, взуття;
- краватка, ремінь, гаманець, рукавички, сумка;
- телефони, планшети, ноутбуки – якщо про це прямо не натякають.
Популярні новорічні подарунки чоловіку
Обираючи подарунок для другої половинки, дружини демонструють по-справжньому жіночий підхід, проявляючи свої найкращі якості як дружини – турботу й радість. Можливими варіантами новорічного дарунка будуть:
- спільна фотосесія в новорічних декораціях;
- парні футболки, футболка з персональної написом;
- настільні ігри;
- електронна книга;
- флешка і схожі дрібниці
- портативний зарядний пристрій;
- нова мишка або навушники;
- сумка для ноутбука;
- зручний щоденник.
Новорічний сюрприз для чоловіка
Чудовим вибором для коханого чоловіка буде подарунок, який його приємно здивує й викличе неймовірні емоції. Можна пригледіти якийсь оригінальний презент із цього списку:
- романтична вечеря при свічках;
- ви у незвичайному вигляді – красивій білизні або тематичному костюмі;
- особливий колекційний алкоголь;
- професійне тату;
- похід на каток, у цирк, на прем'єру кіно або спектаклю;
- квитки на спортивний матч з улюбленою командою;
- Новий рік у готельному номері або заміському будиночку;
- поїздка в місця, з якими пов'язані приємні спогади.
Креативні й екстремальні дарунки на Новий рік для чоловіка
Можна здивувати свого чоловіка, наприклад, незвичайним подарунковим сертифікатом. На вибір будуть похід:
- дегустацію вин або міцніших напоїв;
- відвідуванню пивоварні;
- політ-екскурсія на літаку або вертольоті;
- катання на квадроциклах;
- курси екстремального водіння;
- майстер-клас з боулінгу;
- день в якійсь екзотичній лазні;
- уроки гри на гітарі або ударних інструментах.
Новорічні презенти за хобі та захопленнями чоловіка
Коли у чоловіка є якесь захоплення, розібратися з подарунком набагато простіше. Особливо азартні натури можуть говорити про свої зацікавленості постійно, більш стримані – згадувати зрідка. Варто лише уважно дослухатися або ж самій подумати, чим можна привітати чоловіка, аби потішити його самолюбство. На що варто звернути увагу:
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- органайзер в багажник або бардачок, масажна накидка на крісло, чайник або гуртка з підігрівом від прикурювача, мінімийка – для автолюбителя;
- мангал, похідний ніж, фляга, набір для пікніка, рюкзак, багатофункціональний ліхтар – любителю відпочити на природі;
- набір "Польова кухня", розкладне крісло, рація – мисливцю і рибалці;
- підставка під ноутбук, набір комп'ютерних аксесуарів, оголошення на двері кабінету – програмісту (айтішнику);
- смарт-браслети, фітнес-трекери, бездротові навушники, смарт-годинник, спортивна екіпіровка, стильна пляшка для води – чоловіку-спортсмену;
- набір керамічних ножів, спеціальна дошка для оброблення м'яса, оригінальний фартух – домашньому кулінарові.
Загалом будь-який новорічний подарунок для близької людини буде приємним, якщо він висловлює турботу, кохання та повагу.
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