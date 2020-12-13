Подарунки на Новий рік 2021 чоловікам / фото ua.depositphotos.com

Усе менше часу залишається до настання Нового 2021 року. Як і щороку, цього дня хочеться зробити своїм найріднішим людям щось особливо приємне. Звісно ж, у дружин постає питання – що ж такого покласти коханому чоловіку під ялинку?

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіхЗдавалося б, обрати подарунок чоловікові доволі просто, адже ви живете пліч-о-пліч з цією людиною, знаєте його інтереси та захоплення. Проте цей процес може ускладнитися тим, що за подружній час ви уже подарували один одному все, що можливо, й здивувати коханого вельми складно.

УНІАН зробив добірку класичних та оригінальних подарунків чоловіку на будь-який смак і гаманець.

Класичні подарунки на Новий рік чоловіку

Такі презенти є доволі традиційними, однак не зовсім новорічними. Ці речі потрібні чоловікам, але їх складно назвати незвичайними. Сюди можна віднести:

  • піжама, домашній халат;
  • парфуми, аксесуари для гоління;
  • светр, модна сорочка, взуття;
  • краватка, ремінь, гаманець, рукавички, сумка;
  • телефони, планшети, ноутбуки – якщо про це прямо не натякають.

Популярні новорічні подарунки чоловіку

Обираючи подарунок для другої половинки, дружини демонструють по-справжньому жіночий підхід, проявляючи свої найкращі якості як дружини – турботу й радість. Можливими варіантами новорічного дарунка будуть:

  • спільна фотосесія в новорічних декораціях;
  • парні футболки, футболка з персональної написом;
  • настільні ігри;
  • електронна книга;
  • флешка і схожі дрібниці
  • портативний зарядний пристрій;
  • нова мишка або навушники;
  • сумка для ноутбука;
  • зручний щоденник.
Що подарувати чоловікові на Новий рік 2021 / фото ua.depositphotos.com

Новорічний сюрприз для чоловіка

Чудовим вибором для коханого чоловіка буде подарунок, який його приємно здивує й викличе неймовірні емоції. Можна пригледіти якийсь оригінальний презент із цього списку:

  • романтична вечеря при свічках;
  • ви у незвичайному вигляді – красивій білизні або тематичному костюмі;
  • особливий колекційний алкоголь;
  • професійне тату;
  • похід на каток, у цирк, на прем'єру кіно або спектаклю;
  • квитки на спортивний матч з улюбленою командою;
  • Новий рік у готельному номері або заміському будиночку;
  • поїздка в місця, з якими пов'язані приємні спогади.

Креативні й екстремальні дарунки на Новий рік для чоловіка

Можна здивувати свого чоловіка, наприклад, незвичайним подарунковим сертифікатом. На вибір будуть похід:

  • дегустацію вин або міцніших напоїв;
  • відвідуванню пивоварні;
  • політ-екскурсія на літаку або вертольоті;
  • катання на квадроциклах;
  • курси екстремального водіння;
  • майстер-клас з боулінгу;
  • день в якійсь екзотичній лазні;
  • уроки гри на гітарі або ударних інструментах.

Новорічні презенти за хобі та захопленнями чоловіка

Коли у чоловіка є якесь захоплення, розібратися з подарунком набагато простіше. Особливо азартні натури можуть говорити про свої зацікавленості постійно, більш стримані – згадувати зрідка. Варто лише уважно дослухатися або ж самій подумати, чим можна привітати чоловіка, аби потішити його самолюбство. На що варто звернути увагу:

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  • органайзер в багажник або бардачок, масажна накидка на крісло, чайник або гуртка з підігрівом від прикурювача, мінімийка – для автолюбителя;
  • мангал, похідний ніж, фляга, набір для пікніка, рюкзак, багатофункціональний ліхтар – любителю відпочити на природі;
  • набір "Польова кухня", розкладне крісло, рація – мисливцю і рибалці;
  • підставка під ноутбук, набір комп'ютерних аксесуарів, оголошення на двері кабінету – програмісту (айтішнику);
  • смарт-браслети, фітнес-трекери, бездротові навушники, смарт-годинник, спортивна екіпіровка, стильна пляшка для води – чоловіку-спортсмену;
  • набір керамічних ножів, спеціальна дошка для оброблення м'яса, оригінальний фартух – домашньому кулінарові.

Загалом будь-який новорічний подарунок для близької людини буде приємним, якщо він висловлює турботу, кохання та повагу.

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Автор: УНІАН