Обрати новорічний подарунок чоловікові на перший погляд просто, але водночас це й непростий процес.

Усе менше часу залишається до настання Нового 2021 року. Як і щороку, цього дня хочеться зробити своїм найріднішим людям щось особливо приємне. Звісно ж, у дружин постає питання – що ж такого покласти коханому чоловіку під ялинку?

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіхЗдавалося б, обрати подарунок чоловікові доволі просто, адже ви живете пліч-о-пліч з цією людиною, знаєте його інтереси та захоплення. Проте цей процес може ускладнитися тим, що за подружній час ви уже подарували один одному все, що можливо, й здивувати коханого вельми складно.

УНІАН зробив добірку класичних та оригінальних подарунків чоловіку на будь-який смак і гаманець.

Класичні подарунки на Новий рік чоловіку

Такі презенти є доволі традиційними, однак не зовсім новорічними. Ці речі потрібні чоловікам, але їх складно назвати незвичайними. Сюди можна віднести:

піжама, домашній халат;

парфуми, аксесуари для гоління;

светр, модна сорочка, взуття;

краватка, ремінь, гаманець, рукавички, сумка;

телефони, планшети, ноутбуки – якщо про це прямо не натякають.

Популярні новорічні подарунки чоловіку

Обираючи подарунок для другої половинки, дружини демонструють по-справжньому жіночий підхід, проявляючи свої найкращі якості як дружини – турботу й радість. Можливими варіантами новорічного дарунка будуть:

спільна фотосесія в новорічних декораціях;

парні футболки, футболка з персональної написом;

настільні ігри;

електронна книга;

флешка і схожі дрібниці

портативний зарядний пристрій;

нова мишка або навушники;

сумка для ноутбука;

зручний щоденник.

Новорічний сюрприз для чоловіка

Чудовим вибором для коханого чоловіка буде подарунок, який його приємно здивує й викличе неймовірні емоції. Можна пригледіти якийсь оригінальний презент із цього списку:

романтична вечеря при свічках;

ви у незвичайному вигляді – красивій білизні або тематичному костюмі;

особливий колекційний алкоголь;

професійне тату;

похід на каток, у цирк, на прем'єру кіно або спектаклю;

квитки на спортивний матч з улюбленою командою;

Новий рік у готельному номері або заміському будиночку;

поїздка в місця, з якими пов'язані приємні спогади.

Креативні й екстремальні дарунки на Новий рік для чоловіка

Можна здивувати свого чоловіка, наприклад, незвичайним подарунковим сертифікатом. На вибір будуть похід:

дегустацію вин або міцніших напоїв;

відвідуванню пивоварні;

політ-екскурсія на літаку або вертольоті;

катання на квадроциклах;

курси екстремального водіння;

майстер-клас з боулінгу;

день в якійсь екзотичній лазні;

уроки гри на гітарі або ударних інструментах.

Новорічні презенти за хобі та захопленнями чоловіка

Коли у чоловіка є якесь захоплення, розібратися з подарунком набагато простіше. Особливо азартні натури можуть говорити про свої зацікавленості постійно, більш стримані – згадувати зрідка. Варто лише уважно дослухатися або ж самій подумати, чим можна привітати чоловіка, аби потішити його самолюбство. На що варто звернути увагу:

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органайзер в багажник або бардачок, масажна накидка на крісло, чайник або гуртка з підігрівом від прикурювача, мінімийка – для автолюбителя;

мангал, похідний ніж, фляга, набір для пікніка, рюкзак, багатофункціональний ліхтар – любителю відпочити на природі;

набір "Польова кухня", розкладне крісло, рація – мисливцю і рибалці;

підставка під ноутбук, набір комп'ютерних аксесуарів, оголошення на двері кабінету – програмісту (айтішнику);

смарт-браслети, фітнес-трекери, бездротові навушники, смарт-годинник, спортивна екіпіровка, стильна пляшка для води – чоловіку-спортсмену;

набір керамічних ножів, спеціальна дошка для оброблення м'яса, оригінальний фартух – домашньому кулінарові.

Загалом будь-який новорічний подарунок для близької людини буде приємним, якщо він висловлює турботу, кохання та повагу.

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Автор: УНІАН