У новорічну ніч дітлахи очікують на виконання Дідом Морозом їхніх бажань, тому батькам доведеться постаратися.

Новий рік – особливо казковий період для дітей, коли всі хлопчики й дівчатка очікують трішки чарів і, звісно ж, подарунків. Задовго до свята діти починають складати списки для Діда Мороза і з трепетом чекають виконання всіх бажань.

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіхЩоб бути у всеозброєнні коли проб'є північ, батьки повинні заздалегідь подбати про подарунки для своїх чад. Обрати новорічний сюрприз для дітлахів складно. Адже нині дитину складно здивувати звичайною іграшкою.

Тому перед батьками стоїть непросте завдання вибору святкового презенту. Аби новорічне привітання запам'яталося дітям надовго – варто приділити вибору дарунка трохи більше часу, ніж зазвичай. А якщо додати трішки фантазії, то син або донька щиро зрадіють подарунку й, можливо, зберігатимуть його впродовж роки!

Як обрати подарунок дитині на Новий рік

Дарувати дитині новорічний подарунок потрібно, незалежно від успішності у школі або ж його її поведінки. Корисно буде дізнатися побажання самої дитини: для цього хлопчик чи дівчинка маж відправити листа Діду Морозу із зазначенням бажаних презентів, або ж батькам варто просто розпитати у дитини, чого їй хочеться під ялинку.

До того ж слід враховувати стать і вік дитини, адже хлопчики та дівчатка віддають перевагу різним речам, а те, чому зрадіє малюк, буде недоречним для старшої дитини. Важливо також орієнтуватися на інтереси сина або доньки і, звісно, обирати для дитини якісно зроблені дарунки.

Подарунки на Новий рік для малюків

У дітей віком від 1 до 4 років формується мова й наочно-дієве мислення. Дитина осягає світ через предмети, які дають малюкові перші уявлення про форму, розмір, колір, смак та інші властивості. Варто звернути увагу на такі варіанти:

брязкальця звичайні або з кріпленням на ліжечко або коляску – для малюків;

гойдалки – чудовий подарунок для малюка до півроку;

розвиваючий килимок для дитини віком до 1 року розвиває дрібну моторику;

бізіборд – захоплююча розвиваюча дошка з корисними розвагами для дітлахів віком 6 місяців до 1 року;

будь-які музичні іграшки підійдуть для дітей віком 6 місяців до 1 року;

різноманітні розвиваючі іграшки, наприклад, кубики, пірамідки;

гральний намет – у магазинах їх величезний вибір найрізноманітніших форм;

інтерактивний вихованець – вони на вигляд дуже схожі на справжніх котів, собак, зайців чи інших звірят або птахів: гавкають, нявкають, реагують на дотики, ходять, а іноді навіть їдять і відвідують туалет;

творчі набори або набори за інтересами: для юного художника, музиканта, майбутнього лікаря, дослідника або винахідника;

конструктор з досить великою кількістю деталей;

радіокеровані іграшки – можна знайти щось цікаве як для хлопчиків, так і дівчаток: транспорт, роботи, герої мультфільмів;

солодкі сюрпризи – адже практично будь-яка дитина полюбляє поласувати цукерками, печивом чи шоколадом. Такі презенти часто йдуть як доповнення до основного дарунка.

Подарунки на Новий рік для дітей від 5 до 9 років

У дошкільнят та школярів молодших класів ігри вже складніші й більш різноманітні, це слід брати до уваги, підбираючи дарунок. Під час вибору презенту краще відштовхуватися від захоплень і улюблених занять дитини. Можна обрати щось зі списку:

магнітний мольберт або навчальна дошка для розвитку дітей;

колекція улюблених персонажів – дошкільнята починають вдумливо дивитися мультфільми, тому зрадіють такому подарунку;

ковзани або ролики;

бездротові навушники або портативна музична колонка – вони особливо популярні серед молодших школярів;

іграшки на радіокеруванні: квадрокоптери, катери, танки, залізниця або автотрек;

барбі та ляльки-принцеси;

набір для створення прикрас – адже у багатьох дітей цього віку прокидається інтерес до рукоділля;

конструктори, настільні ігри;

модний гаджет: смартфон або планшет;

розумний годинник – і дитину порадує, і допоможе батькам знати, де перебуває їхній син чи донька;

набір дитячої косметики – для дівчинки;

оригінально оформлені солодощі.

Подарунки дітям віком від 10 років

Бажання дітей у перехідному віці змінюються практично щодня. Крім того, у підлітків з'являються перші серйозні захоплення: улюблений гурт, улюблений футболіст, улюблений письменник, улюблений вид спорту. Тому можна пригледіти щось із такого списку:

новий гаджет: смартфон, планшет, розумний годинник;

ігрова консоль;

подарунок з урахуванням захоплень підлітка. Це може бути спортивний інвентар (м'яч, фітнес-браслет, ковзани, лижі), набори для майбутніх учених (комплекти для фізичних або хімічних дослідів, мікроскопи, телескопи), настільні ігри ("Монополія", "Твістер");

модний одяг та аксесуари: сумка, рюкзак, кросівки та багато іншого;

косметика з підліткової серії: наприклад, парфуми для хлопчика, перша декоративна косметика для дівчинки;

навушники, смартфон або планшет;

сертифікат на покупки, майстер-клас або курси;

квитки на концерт улюбленого виконавця;

абонемент з урахуванням захоплень дитини: в спортзал, у танцювальний зал, у басейн;

домашній улюбленець – можливо син чи донька давно мріють про собаку, котика чи іншу тваринку. У цьому віці дитина здатна повністю взяти відповідальність за улюбленця.

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Автор: УНІАН