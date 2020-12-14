Вибирати подарунок для дружини потрібно з урахуванням її захоплень.

Новорічна ніч - чарівна пора подарунків і романтичних бесід. Щоб свято пройшло вдало - важливо вибрати хороший подарунок для дружини, щоб наступний рік почався для неї з радісного сюрпризу. Щоб порадувати кохану жінку, важливо розуміти її інтереси і підібрати річ, яка їй точно знадобиться.

Прикраси

Жіночі аксесуари та прикраси - універсальний подарунок на будь-яке свято. Ваша дружина неодмінно буде рада подарунку, якщо він відповідає її смакам. Подивіться, які прикраси вона вважає за краще, і постарайтеся підібрати прикраса, відповідне її смаку. Це може бути яскрава брошка у формі метелика, кільце з маленьким каменем, кольорове намисто або великі сережки. Головне, щоб річ підходила смакам жінки.

Подарунок для здоров'я

Будь-яка жінка зрадіє подарунку, який допоможе їй розслабитися і відпочити. Сертифікат в спа або масаж, електрична зубна щітка або масажер будуть відмінним подарунком для дружини - особливо якщо вона веде активний спосіб життя.

Спортивний подарунок

Якщо ваша дружина часто займається спортом - її точно обрадує подарунок, який допоможе їй швидше досягти своєї мети. В такому випадку можете подарувати нові кросівки для дружини, навушники для занять спортом, смарт-годинник з програмами тренувань або спортивний органайзер. Також можна подарувати річ для домашнього фітнесу - фітнес-гумки, степ-платформу, обруч або обважнювачі.

Подарунки для хобі

Якщо у вашої дружини є улюблене заняття - подарунок може бути пов'язаний з ним. Якщо вона часто малює - купіть їй комплект хороших фарб. Для дружини-фотографа хорошим подарунком буде штатив або зовнішній диск. Любителька читання обов'язково оцінить сертифікат в книжковий магазин. При виборі такого подарунка будьте уважні, щоб подарувати річ хорошої якості, і якої у жінки немає.

Фотосесія

Порадуйте дружину подарункову фотосесію - такому подарунку буде рада будь-яка жінка. Вона зможе вибрати образ, в якому їй комфортно, і закарбувати новорічний настрій на знімку. Ви також можете зробити з нею спільні фото - так ви зможете переглядати ваші загальні знімки через багато років.

Подорож

Квитки в красиве місце або спільний туристичний похід - це ідеальний подарунок для одруженої пари. Такий подарунок дозволить вашій дружині відпочити, придбати нові враження і зробити багато цікавих фото. Однак важливо пам'ятати, що ця подорож має бути цікава дружині - орієнтуйтеся на її смаки. Не варто забувати, що під час пандемії коронавірусу поїздка може бути небезпечною, а більшість напрямків закордоном закриті. Україна також пропонує багато цікавого: відвідайте один з гірськолижних курортів Карпат, прогуляйтеся по Львову або замовте тур по Одесі.

Подарунки для стилю і краси

Якщо ваша дружина любить косметику, манікюр або певний стиль одягу - зробіть їй стильний подарунок. Це може бути набір для домашнього манікюру, косметичний набір або масажер для обличчя.

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Автор: Катерина Пулатова