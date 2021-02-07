14 лютого – чудовий шанс продемонструвати половинці глибину своїх почуттів, влаштувавши коханій людині казкове свято.

Зовсім небагато часу залишається до Дня святого Валентина – одного із найромантичніших свят. Тому постає питання, як організувати незабутній сюрприз та подарувати своїй половинці щось оригінальне і незвичайне.

Читайте такожДень Валентина 2021: коли відзначають, історія та традиції свята закоханихКохання окриляє й надихає і 14 лютого чудовий шанс продемонструвати половинці глибину своїх почуттів, влаштувавши казкове свято. Звісно ж, неодмінним атрибутом Дня святого Валентина є подарунки, тому на додаток до традиційної "валентинки" варто підібрати якийсь чудовий дарунок.

Не обов'язково вручати дорогі подарунки, важливо, щоб вони були символічними й романтичними. УНІАН підібрав декілька ідей для подарунків на День закоханих. Черпайте натхнення із запропонованих варіантів, допрацьовуйте їх відповідно до уподобань своїх коханих.

Подарунки хлопцеві / чоловікові на День святого Валентина

День святого Валентина – це свято кохання і взаємних почуттів. А це означає, що подарувати можна щось таке, що радуватиме обох. Можна пригледіти із такого списку якийсь оригінальний сюрприз, враховуючи захоплення та бажання коханого чоловіка:

столик для сніданку в ліжко;

романтична вечеря при свічках;

парні дарунки – футболки, набір парних кулонів. Такі милі презенти допоможуть укотре підкреслити романтику та емоційний зв'язок між коханими;

в'язані, теплі речі – рукавиці, шапка або шарф;

різноманітні гаджети та аксесуари: навушники, mp3-плеєр, електронна книга, універсальний акумулятор, подушка-підставка для роботи за комп'ютером;

годинник або будильник з циферблатом у формі серця;

преміальний алкоголь, пляшка елітного напою;

шоколадний набір для справжнього чоловіка;

печиво-сердечка у подарунок чоловікові на 14 лютого – це не тільки милий і романтичний, але й їстівний презент;

ви у незвичайному вигляді – красивій білизні або тематичному костюмі;

відповідна дрібничка з інтим-магазину – наприклад, хутряні наручники, батіг або сексуальна шкіряна маска для обличчя;

еротична гра – такий сюрприз оцінить чоловік-експериментатор, який завжди готовий спробувати щось нове;

абонемент на масаж та інші релакс-процедури для двох. Такий дарунок буде приємний для обох, адже відпочити і розслабитися може не лише ваш чоловік, але і ви;

враження у дарунок – це можуть бути квитки на концерт улюбленого гурту, похід у кіно або театр, на квест або інший розважальний захід;

курси екстремального водіння, стрільба в тирі, політ-екскурсія на літаку або вертольоті, цікавий квест;

товари для хобі – тут слід враховувати уподобання й захоплення другої половини.

Найголовніший подарунок для чоловіка на День святого Валентина – це все ж кохання, ніжність і турбота. Можна привітати свою половинку недорого, але оригінально й цікаво – щоб сюрприз запам'ятався коханому надовго.

Подарунки дівчині / дружині на День закоханих

День святого Валентина, безумовно, найромантичніший день у році. Попри зимовий холод, повітря цього дня просочене теплотою, коханням, радістю, ніжністю та пристрастю.

14 лютого не обійтися без чуттєвих, сентиментальних сюрпризів, які обов’язково оцінить ваша кохана. Як варіант дарунка можна обрати щось із такого:

сніданок у ліжко у супроводі червоних сердець-кульок та квітів;

романтичне свято з букетом квітів та вечерею при свічках;

ванна з пелюстками троянд;

улюблені парфуми коханої;

ювелірний виріб – підвіска у формі серця, сережки, браслет, перстень (враховуючи уподобання коханої);

музична скринька, яка грає всесвітньовідомий романтичний хіт;

улюблені ласощі коханої. Зробити подарунок більш особистим і романтичним допоможе, наприклад, наклеєне всередину спільне фото;

великий колаж ваших загальних знімків, портрет за фотографією;

подушка з вашими спільними фото;

книга – це може бути красиве й рідкісне видання якогось популярного роману про кохання або збірник любовної лірики;

красива, ефектна нижня білизна. Це буде подарунком одразу для обох, адже, найімовірніше, кохана захоче продемонструвати, наскільки їй личить отриманий дарунок;

настільна гра – таким подарунком можна вбити відразу двох зайців, адже це ще й спосіб цікаво провести 14 лютого;

спільний похід на якийсь майстер-клас;

прогулянка місцями, які мають особливе значення для вашої пари;

квитки на цікавий спектакль, прем'єру фільму або концерт улюбленої групи.

Дівчата люблять подарунки і з особливим трепетом ставляться до Дня святого Валентина. Для них головне, щоб подарований коханим чоловіком презент "випромінював" романтичні почуття та ніжність.

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Автор: УНІАН