Стрітення є доволі значущою подією для всього християнського світу.

Щороку в лютому християни відзначають важливе свято – Стрітення Господнє. Воно належить до числа 12-ти найважливіших свят у православному церковному календарі після Великодня, адже для християнського світу Стрітення є доволі значущою подією.

Стрітення Господнє – дата у 2021 році

Свято Стрітення Господнього має стабільну дату відзначання. Кожного року воно святкується на 40-й день після Різдва Христового, тобто – 15 лютого. Таким чином, у 2021 році свято припадає на понеділок.

Що означає "стрітення"

Слово "стрітення" у перекладі з церковнослов’янської мови означає зустріч. Звісно ж, йдеться не про звичайну, а про особливу зустріч. Тому в назві свята це слово пишеться з великої літери, а саму подію описано в Євангелії від Луки.

Історія свята Стрітення Господнє

Стрітення, тобто вказана зустріч відбулася на 40-й день після народження Ісуса Христа. Того дня батьки принесли немовля до храму й там маленького Ісуса зустрів праведник Симеон. В особі праведника тоді відбулася зустріч усього людства з Богом.

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиСтарець Симеон дуже чекав на цю зустріч, адже вона була напророчена йому ангелом. Сталося це так: під час перекладання Святого Письма з єврейської мови грецькою, він побачив в одному із передбачень, що непорочна діва народить дитину. Подумавши, що це помилка, праведний Симеон вирішив виправити "діва" на "дружина". Однак у цей момент йому явився ангел і зупинив старця, запевнивши, що пророцтво є правильним. При цьому ангел додав, що Симеон житиме так довго, аби самому переконатися в цьому.

В очікуванні дива, Симеон прожив понад 300 років. Одного дня до храму прийшли Марія і Йосип із маленьким Ісусом. Побачивши, як Марія з немовлям сходить по східцями обителі, старець вийшов їм назустріч. Потім він узяв немовля на руки й виголосив свою знамениту пісню: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого, Ізраїля".

У той момент в особі праведного Симеона відбулася радісна зустріч усього людства із Всевишнім Богом.

Як святкують Стрітення Господнє

У православних храмах 15 лютого проходить особлива служба з малим водосвяттям. Християни вірять, що освячена на Стрітення Господнє вода має чудодійну силу. Вона може зберігатися тривалий час, не втрачаючи своїх особливих властивостей.

Під час богослужіння можна попросити у Господа допомоги в справах і здійснення мрій. У народі вірять, що щирі прохання будуть почуті й виконані.

Також на Стрітення у церквах освячуються свічки, наділяючись благодаттю Господньою. Вони вважаються головним засобом для очищення будинку, приборкання сварок, лікування душі й тіла. Їх дбайливо зберігають упродовж року біля ікон і запалюють під час домашньої молитви.

Що не можна робити на свято Стрітення

У день Стрітення Господнього категорично не можна лаятися і сваритися.

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийТакож цього дня заборонено займатися важкою фізичною працею, тобто ніякого ремонту, переїзду, перестановки меблів чи будівництва.

Не варто 15 лютого займатися рукоділлям та прати. Наші предки особливо обережно ставилися до "водних" промислів. Це стосувалося, зокрема й миття. Річ у тім, що раніше, щоб помитися, топили баню, а для цього потрібно було наколоти дров і наносити води, що є важкою працею.

Не рекомендовано на Стрітення вирушати в далеку дорогу, бо в старі часи вірили, що через мінливу погоду можуть виникнути серйозні неприємності.

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Аліна Вишневська