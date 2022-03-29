Які свята у квітні 2022 року відзначає Україна: скільки робочих днів і які великі церковні свята випали на квітень 2022 – читайте на УНІАН.

Навіть ті підприємства, які закрилися з початком війни в Україні, вже потихеньку повертаються до трудових буднів: знову відкриваються кав'ярні і навіть деякі ресторани.

Людині – особливо під час серйозних випробувань – життєво необхідні свята і перепочинок. Тим більше що квітень у цьому плані порадує всіх християн великою світлою подією: саме в квітні в 2022 році відзначається Великдень 2022.

Скільки робочих днів у квітні 2022 (Україна)

Всього в квітні 30 днів, 19 із яких є робочими. Все інше – суботи з неділями плюс один неробочий понеділок за рахунок Великодня.

Вихідні дні у квітні 2022 року (Україна)

Психологи радять навіть під час ненормованого через військові дії графіка намагатися дотримуватися хоча б подобу режиму: влаштовувати собі вихідні, коли можна погуляти, відволіктися на позитивний фільм або цікаву книгу від хорошого автора.

У квітні це:

2 і 3 число;

9 і 10 число;

16 і число;

23 і 24 число.

Скорочені робочі дні в квітні 2022

Кодекс законів про працю гарантує українцям скорочення тривалості роботи навіть під час шестиденного робочого тижня. Але в умовах війни цього правила не завжди вдається дотримуватися.

Тому офіційно скорочені робочі дні в квітні 2022 Україна не планує.

Вихідні у квітні на Великдень 2022

На Великдень 2022 року передбачено три вихідних поспіль – 23.04-25.04.2022. Детальніше читайте в нашому матеріалі Вихідні на Великдень 2022 в Україні: який відпочинок у квітні чекає на українців.

Важливі церковні свята у квітні 2022 (Україна)

Найважливіше свято для церкви в квітні і в 2022 році в цілому – це, звичайно, Великдень. Це свято двунадесятого порядку. До нього підтягуються дати й інших важливих і в народі улюблених свят.

До 23 квітня включно слід дотримуватися Великого посту.

Головні церковні свята: квітень 2022

2 квітня – випала Вселенська батьківська субота четвертого тижня Великого посту. Детальніше читайте в матеріалі Батьківські суботи та поминальні дні у 2022 році: коли відвідують могили рідних.

6 квітня – передсвято (тобто день перед святом, переддень) Благовіщення.

7 квітня (дата незмінна) – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

8 квітня – у Благовіщення посвятство. Також відзначається Собор Архангела Гавриїла.

10 і 14 квітня – Преподобної Марії Єгипетської (моляться про правильний вибір, позбавлення від згубних звичок і, особливо, від гріха блуду).

16 число – Лазарева субота.

17 квітня – Вербна неділя або ж Вхід Господній в Єрусалим.

18-24.04. 2022 – Великодній тиждень цього року.

21 квітня – випала дата Чистого четверга: печуть паски і займаються великодніми яйцями.

22 квітня – найсуворіший день посту – Страсна п'ятниця.

23 квітня – відзначається Велика Субота. Сходження Благодатного вогню 2022.

24 квітня – головний день церковного календаря 2022 – Великдень 2022 .

. 26 квітня – Іверської ікони Божої Матері (захищає від пожеж і катаклізмів, перед нею моляться також про родючість землі).

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