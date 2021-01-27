Наступного місяця відзначатиметься, зокрема, свято закоханих – День святого Валентина. Також Україна вшановуватиме пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Уже невдовзі настане другий місяць 2021 року, котрий має декілька важливих дат та святкових днів.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікТак, на початку лютого традиційно відзначається потішне свято – День бабака. Звісно ж, саме на цей місяць припадає найромантичніше свято – День закоханих.

Крім того, в Україні у третій місяць зими відзначатимуть День державного герба, а також вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Найбільш примітним релігійним святом лютого є Стрітення Господнє.

Свята в лютому 2021 року: календар

На третій місяць зими 2021 року припадають такі державні, релігійні та міжнародні святкові дати:

2 лютого – День бабака

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті

11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого

12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму)

13 лютого – Всесвітній День радіо

14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника

15 лютого - Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак

17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти

19 лютого – День державного герба України

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

26 лютого – Всесвітній день неквапливості

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя

28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.

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Автор: Аліна Вишневська