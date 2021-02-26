Головною метою посту є утримання від спокус людського життя та підготовка до Великодня.

Великий піст – особливий період для всіх православних християн. Цей багатоденний піст встановлений на згадку про 40-денне постування Ісуса Христа в пустелі. Його метою є підготовка до найбільш давнього й шанованого свята – Великодня.

Коли Великий піст 2021 – дата

Дати початку й закінчення Великого посту щороку різні. Вони залежать від свята Великодня. Однак цей піст має фіксовану тривалість – 47 днів.

Розпочинається Великий піст у понеділок, за сім тижнів до Великодня, а завершується напередодні цього свята. Великдень цього року святкується 2 травня. Таким чином, Великий піст у 2021 році триватиме з 15 березня по 1 травня.

Великий піст 2021: що можна й заборонено їсти

Це найбільш тривалий і суворий піст. Під забороною м’ясо, молочні продукти та яйця, а також усі страви з вмістом зазначених продуктів, зокрема й випічка, соуси і солодощі.

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниУ перший та останній тижні слід дотримуватися особливо суворого посту.

Понеділок, середа та п’ятниця – найсуворіші дні посту. Це дні сухоїдіння, коли дозволено харчуватися лише невареними стравами без олії.

По вихідних можна готувати гарячу їжу з додаванням олії та випити трохи вина.

У такі великі свята, як Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) та Вербна неділя (25 квітня), якщо ж вона не збігається зі Страсною седмицею, дозволяється готувати страви з рибою та морепродуктами.

Основними ж продуктами харчування у цей час є овочі, фрукти, бобові, горіхи, сухофрукти, мед, хліб, а також різні соління та варення.

Крім обмежень у їжі, віряни також рекомендовано утримуватися від розваг та алкоголю. Головними на цей період повинні стати молитви, адже це час очищення душі й тіла.

Загалом ці правила обов'язкові для дотримання серед ченців, мирянам необов'язково дотримуватися Великого посту за всієї строгості. Кожній людині варто в індивідуальному порядку разом із духівником визначати міру суворості свого посту.

Меню на Великий піст: харчування по днях

15 березня (понеділок) - вищий ступінь суворості посту, тобто повне утримання від їжі

16 березня (вівторок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

17 березня (середа) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

18 березня (четвер) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

19 березня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

20 березня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

21 березня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

22 березня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

23 березня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

24 березня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

25 березня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

26 березня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

27 березня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

28 березня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

29 березня (понеділок) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

30 березня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

31 березня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

1 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

2 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

3 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

4 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

5 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

6 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

7 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

8 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

9 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

10 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

11 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

12 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

13 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

14 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

15 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

16 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

17 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

18 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

19 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

20 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

21 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

22 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

23 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

24 квітня (субота) - Лазарева субота - дозволяється споживання рибної ікри, вареної рослинної їжі (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

25 квітня (неділя) - Вербна неділя - дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів

26 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

27 квітня (вівторок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

28 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

29 квітня (четвер) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

30 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

1 травня (субота) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

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Автор: УНІАН