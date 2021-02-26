Великий піст – особливий період для всіх православних християн. Цей багатоденний піст встановлений на згадку про 40-денне постування Ісуса Христа в пустелі. Його метою є підготовка до найбільш давнього й шанованого свята – Великодня.
Коли Великий піст 2021 – дата
Дати початку й закінчення Великого посту щороку різні. Вони залежать від свята Великодня. Однак цей піст має фіксовану тривалість – 47 днів.
Розпочинається Великий піст у понеділок, за сім тижнів до Великодня, а завершується напередодні цього свята. Великдень цього року святкується 2 травня. Таким чином, Великий піст у 2021 році триватиме з 15 березня по 1 травня.
Великий піст 2021: що можна й заборонено їсти
Це найбільш тривалий і суворий піст. Під забороною м’ясо, молочні продукти та яйця, а також усі страви з вмістом зазначених продуктів, зокрема й випічка, соуси і солодощі.
Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниУ перший та останній тижні слід дотримуватися особливо суворого посту.
Понеділок, середа та п’ятниця – найсуворіші дні посту. Це дні сухоїдіння, коли дозволено харчуватися лише невареними стравами без олії.
По вихідних можна готувати гарячу їжу з додаванням олії та випити трохи вина.
У такі великі свята, як Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) та Вербна неділя (25 квітня), якщо ж вона не збігається зі Страсною седмицею, дозволяється готувати страви з рибою та морепродуктами.
Основними ж продуктами харчування у цей час є овочі, фрукти, бобові, горіхи, сухофрукти, мед, хліб, а також різні соління та варення.
Крім обмежень у їжі, віряни також рекомендовано утримуватися від розваг та алкоголю. Головними на цей період повинні стати молитви, адже це час очищення душі й тіла.
Загалом ці правила обов'язкові для дотримання серед ченців, мирянам необов'язково дотримуватися Великого посту за всієї строгості. Кожній людині варто в індивідуальному порядку разом із духівником визначати міру суворості свого посту.
Меню на Великий піст: харчування по днях
15 березня (понеділок) - вищий ступінь суворості посту, тобто повне утримання від їжі
16 березня (вівторок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
17 березня (середа) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
18 березня (четвер) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
19 березня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
20 березня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
21 березня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
22 березня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
23 березня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
24 березня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
25 березня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
26 березня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
27 березня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
28 березня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
29 березня (понеділок) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
30 березня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
31 березня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
1 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
2 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
3 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
4 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
5 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
6 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
7 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
8 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
9 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
10 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
11 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
12 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
13 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
14 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
15 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
16 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
17 квітня (субота) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
18 квітня (неділя) - гаряча їжа з олією - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
19 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
20 квітня (вівторок) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
21 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
22 квітня (четвер) - гаряча їжа без олії - дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
23 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
24 квітня (субота) - Лазарева субота - дозволяється споживання рибної ікри, вареної рослинної їжі (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
25 квітня (неділя) - Вербна неділя - дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів
26 квітня (понеділок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
27 квітня (вівторок) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
28 квітня (середа) - сухоїдіння - споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
29 квітня (четвер) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
30 квітня (п’ятниця) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
1 травня (субота) - сухоїдіння - споживання неварені їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
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