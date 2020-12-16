Вихідні та свята в січні 2021 року / фото ua.depositphotos.com

Перший місяць нового року традиційно багатий на свята, а отже – на українців очікує декілька додаткових вихідних.

Вихідні у січні 2021 року

Читайте такожЩо подарувати дитині на День святого Миколая: найкращі ідеї дарунків хлопчикам і дівчаткамТак, у січні 2021 року офіційними додатковими вихідними будуть два дні – 1 січня та 7 січня. Оскільки перший день нового року припаде на п’ятницю, відповідно українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 1 по 3 січня.

Різдво Христове, яке святкується православною церквою 7 січня, наступного року припадає на четвер. Тому, відповідно до розпорядження уряду, неробочим днем в Україні також стане п'ятниця, 8 січня. Отже, українці матимуть тривалі вихідні – з 7 по 10 січня. Водночас таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.

Всього у січні прийдешнього року буде 19 робочих та 12 вихідних та святкових днів.

Основні свята та пам’ятні дати січня 2021

  • 1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру
  • 4 січня – День хіт-параду
  • 6 січня – Святвечір
  • 7 січня – Різдво Христове
  • 8 січня – День метро
  • 11 січня – Всесвітній день "дякую"
  • 14 січня – Старий Новий рік
  • 17 січня – Всесвітній день снігу
  • 19 січня – Хрещення Господнє
Скільки будуть відпочивати українці в січні 2021 / фото ua.depositphotos.com
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим
  • 21 січня – Міжнародний день обіймів
  • 22 січня – День Соборності України
  • 25 січня – День студентів (Тетянин день)
  • 26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
  • 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України
  • 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут
  • 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
  • 31 січня – Всесвітній день ювеліра
Календар вихідних на січень 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Аліна Вишневська