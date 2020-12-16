Перший місяць нового року традиційно багатий на свята, а отже – на українців очікує декілька додаткових вихідних.
Вихідні у січні 2021 року
Читайте такожЩо подарувати дитині на День святого Миколая: найкращі ідеї дарунків хлопчикам і дівчаткамТак, у січні 2021 року офіційними додатковими вихідними будуть два дні – 1 січня та 7 січня. Оскільки перший день нового року припаде на п’ятницю, відповідно українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 1 по 3 січня.
Різдво Христове, яке святкується православною церквою 7 січня, наступного року припадає на четвер. Тому, відповідно до розпорядження уряду, неробочим днем в Україні також стане п'ятниця, 8 січня. Отже, українці матимуть тривалі вихідні – з 7 по 10 січня. Водночас таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.
Всього у січні прийдешнього року буде 19 робочих та 12 вихідних та святкових днів.
Основні свята та пам’ятні дати січня 2021
- 1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру
- 4 січня – День хіт-параду
- 6 січня – Святвечір
- 7 січня – Різдво Христове
- 8 січня – День метро
- 11 січня – Всесвітній день "дякую"
- 14 січня – Старий Новий рік
- 17 січня – Всесвітній день снігу
- 19 січня – Хрещення Господнє
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим
- 21 січня – Міжнародний день обіймів
- 22 січня – День Соборності України
- 25 січня – День студентів (Тетянин день)
- 26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
- 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України
- 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут
- 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
- 31 січня – Всесвітній день ювеліра
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Новорічний настрій 2021 власноруч: ідеї самостійно виготовлених святкових прикрас
- Подарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіх
- Подарунки чоловікові на Новий рік 2021: як обрати презент – найліпші ідеї
- Музика для новорічного настрою: добірка найкращих святкових пісень
- Подарунки дітям на Новий рік: ідеї сюрпризів під ялинку для хлопчиків і дівчаток
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram