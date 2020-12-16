Зимові свята подарують українцям наступного місяця декілька додаткових днів для відпочинку.

Перший місяць нового року традиційно багатий на свята, а отже – на українців очікує декілька додаткових вихідних.

Вихідні у січні 2021 року

Читайте такожЩо подарувати дитині на День святого Миколая: найкращі ідеї дарунків хлопчикам і дівчаткамТак, у січні 2021 року офіційними додатковими вихідними будуть два дні – 1 січня та 7 січня. Оскільки перший день нового року припаде на п’ятницю, відповідно українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 1 по 3 січня.

Різдво Христове, яке святкується православною церквою 7 січня, наступного року припадає на четвер. Тому, відповідно до розпорядження уряду, неробочим днем в Україні також стане п'ятниця, 8 січня. Отже, українці матимуть тривалі вихідні – з 7 по 10 січня. Водночас таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.

Всього у січні прийдешнього року буде 19 робочих та 12 вихідних та святкових днів.

Основні свята та пам’ятні дати січня 2021

1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру

– Новий рік, Всесвітній день миру 4 січня – День хіт-параду

– День хіт-параду 6 січня – Святвечір

– Святвечір 7 січня – Різдво Христове

– Різдво Христове 8 січня – День метро

– День метро 11 січня – Всесвітній день "дякую"

– Всесвітній день "дякую" 14 січня – Старий Новий рік

– Старий Новий рік 17 січня – Всесвітній день снігу

– Всесвітній день снігу 19 січня – Хрещення Господнє

20 січня – День Автономної Республіки Крим

– День Автономної Республіки Крим 21 січня – Міжнародний день обіймів

– Міжнародний день обіймів 22 січня – День Соборності України

– День Соборності України 25 січня – День студентів (Тетянин день)

– День студентів (Тетянин день) 26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України

– Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

– Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України

– День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут

– День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України

– День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України 31 січня – Всесвітній день ювеліра

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Автор: Аліна Вишневська