Цей день був заснований Генасамблеєю ООН в 2011 році.

Сьогодні відзначається міжнародне свято - Всесвітній день радіо. Це свято було засноване в 2011 році, щоб нагадати людям, що навіть в цифрову епоху радіо залишається важливим засобом зв'язку та поширення інформації. УНІАН зібрав для вас найкращі привітання та листівки з сьогоднішнім святом.

Привітання зі Всесвітнім днем радіо

Вітаю з Днем Радіо. Бажаю приємних новин для вух, чудових пісень для серця. Нехай на роботі і в дорозі, вдома і на вулиці, в компанії друзів і на сімейний відпочинок радіохвилі щастя наповнюють атмосферу життя радістю, веселощами і добрим сміхом.

Вітаю з Днем Радіо і хочу побажати завжди налаштовуватися на улюблену хвилю успіху і везіння, ловити частоти щастя і веселощів, вибирати пісні, що піднімають настрій і тонус, слухати хороші новини, цікаві історії та добрі поради.

З гучномовця голос рідний

Знов лунає в оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

Шановні друзі!

Скніти – годі!

Хай радість свято уквітча!

Прийміть вітання!

(Є нагода)

Від мене, радіослухача!

З Днем Радіо. Бажаю бути завжди на зв’язку і посилати всім дорогим людям радіохвилі радості своєї душі. Танцюй, співай, ділись чудовими новинами, піднімай настрій собі та іншим, живи на повну, мрій, кохай і кожен день зустрічай з посмішкою на улюбленій частоті свого серця.

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Вітання промінимо

В потиск руки.

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

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Автор: Катерина Пулатова