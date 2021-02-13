Сьогодні відзначається міжнародне свято - Всесвітній день радіо. Це свято було засноване в 2011 році, щоб нагадати людям, що навіть в цифрову епоху радіо залишається важливим засобом зв'язку та поширення інформації. УНІАН зібрав для вас найкращі привітання та листівки з сьогоднішнім святом.
Привітання зі Всесвітнім днем радіо
Вітаю з Днем Радіо. Бажаю приємних новин для вух, чудових пісень для серця. Нехай на роботі і в дорозі, вдома і на вулиці, в компанії друзів і на сімейний відпочинок радіохвилі щастя наповнюють атмосферу життя радістю, веселощами і добрим сміхом.
Вітаю з Днем Радіо і хочу побажати завжди налаштовуватися на улюблену хвилю успіху і везіння, ловити частоти щастя і веселощів, вибирати пісні, що піднімають настрій і тонус, слухати хороші новини, цікаві історії та добрі поради.
З гучномовця голос рідний
Знов лунає в оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
Шановні друзі!
Скніти – годі!
Хай радість свято уквітча!
Прийміть вітання!
(Є нагода)
Від мене, радіослухача!
З Днем Радіо. Бажаю бути завжди на зв’язку і посилати всім дорогим людям радіохвилі радості своєї душі. Танцюй, співай, ділись чудовими новинами, піднімай настрій собі та іншим, живи на повну, мрій, кохай і кожен день зустрічай з посмішкою на улюбленій частоті свого серця.
Дівчата і хлопці
Шановного радіо!
Вітання промінимо
В потиск руки.
Нічого суттєвого
Вам ми не радимо.
Бажаємо тільки:
Працюйте роки!
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