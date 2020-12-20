Суперечки між шанувальниками ялинок і сосен ведуться не один рік.

Наближається Новий рік, а разом з ним і головна зимова традиція - установка дерева на свято. Наприкінці грудня заведено встановлювати вдома хвойне дерево і прикрашати його іграшками, гірляндами і різними прикрасами. Більшість сімей традиційно встановлюють вдома ялинку, проте деякі люди віддають перевагу сосні. У кожного дерева є свої плюси і недоліки.

Ялинка на Новий Рік

Новорічна ялинка - це улюблениця більшості сімей. Вона має більш світлий колір голок і красивий силует. Головною перевагою ялини є її краса - це дерево має симетричні, густі і пишні гілки. Однак ялинка обсипається і жовтіє швидше, а також майже не пахне. Купувати це дерево слід не раніше 25 грудня.

Сосна на Новий Рік

Читайте такожЯк прикрасити ялинку до Нового року 2021-красиві ідеї на рік БікаСосну рідко купують для новорічних прикрас, проте це дерево має свої переваги. Головне з них - приємний яскраво виражений хвойний аромат, який виділяє смола дерева. Також сосна зберігає голки на 2 тижні довше за ялинку. Однак це дерево поступається своїй конкурентці за красою: його гілки часто ростуть несиметрично і мають рідкі голки.

Як вибрати якісне дерево при покупці

При виборі дерева потрібно потерти його голки. На руках повинен залишитися легкий слід смоли (особливо у сосни).

У здорового молодого дерева при згинанні свіжі голки не ламаються, а еластично гнуться.

Вибирайте дерево з шишками - воно має більш яскравий хвойний аромат.

Голки у сосни повинні бути не менше 6-8 см в довжину, а у ялинки не менше 3 см.

Стовбур дерева повинен бути без плям і грибка.

Щоб не купити дерево, зрубане браконьєрами, перевірте його зріз. У ялинки або сосни на зрубі стовбура повинен бути символ - зірка, трикутник або квадрат чорного чи синього кольору з цифрою посередині. Це означає, що дерево зрубано законно. Також на ялинку або сосну повинен бути документ із зазначенням місця зрубу.

Не викидайте непотрібне дерево в сміттєвий контейнер. Здайте його в пункт утилізації ялинок у вашому місті - тоді дерево можна буде безпечно переробити.

Як прикрасити ялинку або сосну

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Автор: Катерина Пулатова