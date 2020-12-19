Вітальні рядки та листівки з нагоди свята Дня адвокатури України.

Сьогодні, 19 грудня, всі адвокати України святкують своє професійне свято – День адвокатури.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікСвято започатковане у грудні 2002 року указом президента. Метою цього дня є відзначення великого суспільного значення цього правозахисного інституту в Україні. Ефективність діяльності адвокатури є показником рівня демократії в державі, його політичної та економічної стабільності.

Таким чином, вітальні рядки сьогодні лунають на адресу українських адвокатів. УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, а також листівки та картинки.

З Днем адвокатури України – вірші та

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Скажу, не мудруючи лукаво,

Усім адвокатам слово "Браво!"

Я від душі бажаю вам

Бути стійкими зло ворогам.

Нехай відвідує натхнення,

Життя дарує чудові миті,

Вдалих справ святої результат

Любов і щастя принесе!

***

У День українського адвоката

Дотримання законів нехай буде свято.

Правильних рішень, успішних процесів,

Розвитку та розширення інтересів.

Порядних партнерів, енергійності,

Достатку, вражень і практичності,

Любові такої, щоб вела й надихала,

На справи добрі і щастя спонукала!

***

Солідна, гідна професія

Незаперечна користь від неї.

Адвокатуру вшановуємо ми весело

З професійним святом її.

І нехай завжди серйозні ви і зібрані,

Сьогодні можна, навіть треба відпочити.

Всього бажаємо самого вам доброго,

І щоб вдалим був завжди ваш шлях.

***

Адвокати, адвокати,

Майстри-оратори.

Вам співають хвалу сьогодні,

Хитрі хлопці ви.

Зі святом, з Днем адвоката,

Поздоровлення приймай!

Судити по совісті і честі

Наш суд найгуманніший примушуй!

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Працівники адвокатури,

Посланці праведних богів,

Бажаємо в свято вам весняний

Здоров'я, міцніше, ніж засув.

дипломатизм відносин

І витонченості розуму,

Нехай будуть в житті пригоди,

Любові і щастя засіки!

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Відточений стиль, своя є точка зору

На суть часом повсякденних речей.

Не вичерпується нехай джерело натхнення

У всіх, хто покликаний захищати людей.

Творіть же добро і правосуддя,

Нехай сотні вдячних очей

Вам вищою нагородою будуть,

Чим тисячі порожніх і солодких фраз!

Привітання з Днем адвоката у прозі та картинках

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Вітаю всіх правозахисників з Днем української адвокатури! Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця в специфіці роботи. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність. Здоров’я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення!

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День адвокатури – серйозне професійне свято! Вітаю всіх прихильників професії. Бажаю розвитку і досягнення максимальних висот. Кар’єрного зльоту, затребуваності, надійності і впевненості в своїх силах і знаннях. Будьте здорові, наполегливі, вміло ведіть свої справи і живіть по совісті!

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Вітаю з Днем української адвокатури і щиро бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося виявляти впевненість і наполегливість, щоб кожен день приносив безперечну перемогу і справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей та перспективних ідей.

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Повага до вашої професії бере початок в глибоку давнину, коли було трохи людей, що володіють силою переконання, логікою і доказом суджень. Бажаємо вам успішної великої кар’єри, вдалих і повних доказів, прекрасного особистого життя. З Днем адвоката!

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Автор: Аліна Вишневська