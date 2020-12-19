Сьогодні, 19 грудня, всі адвокати України святкують своє професійне свято – День адвокатури.
Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікСвято започатковане у грудні 2002 року указом президента. Метою цього дня є відзначення великого суспільного значення цього правозахисного інституту в Україні. Ефективність діяльності адвокатури є показником рівня демократії в державі, його політичної та економічної стабільності.
Таким чином, вітальні рядки сьогодні лунають на адресу українських адвокатів. УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, а також листівки та картинки.
З Днем адвокатури України – вірші та
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Скажу, не мудруючи лукаво,
Усім адвокатам слово "Браво!"
Я від душі бажаю вам
Бути стійкими зло ворогам.
Нехай відвідує натхнення,
Життя дарує чудові миті,
Вдалих справ святої результат
Любов і щастя принесе!
***
У День українського адвоката
Дотримання законів нехай буде свято.
Правильних рішень, успішних процесів,
Розвитку та розширення інтересів.
Порядних партнерів, енергійності,
Достатку, вражень і практичності,
Любові такої, щоб вела й надихала,
На справи добрі і щастя спонукала!
***
Солідна, гідна професія
Незаперечна користь від неї.
Адвокатуру вшановуємо ми весело
З професійним святом її.
І нехай завжди серйозні ви і зібрані,
Сьогодні можна, навіть треба відпочити.
Всього бажаємо самого вам доброго,
І щоб вдалим був завжди ваш шлях.
***
Адвокати, адвокати,
Майстри-оратори.
Вам співають хвалу сьогодні,
Хитрі хлопці ви.
Зі святом, з Днем адвоката,
Поздоровлення приймай!
Судити по совісті і честі
Наш суд найгуманніший примушуй!
***
Працівники адвокатури,
Посланці праведних богів,
Бажаємо в свято вам весняний
Здоров'я, міцніше, ніж засув.
дипломатизм відносин
І витонченості розуму,
Нехай будуть в житті пригоди,
Любові і щастя засіки!
***
Відточений стиль, своя є точка зору
На суть часом повсякденних речей.
Не вичерпується нехай джерело натхнення
У всіх, хто покликаний захищати людей.
Творіть же добро і правосуддя,
Нехай сотні вдячних очей
Вам вищою нагородою будуть,
Чим тисячі порожніх і солодких фраз!
Привітання з Днем адвоката у прозі та картинках
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Вітаю всіх правозахисників з Днем української адвокатури! Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця в специфіці роботи. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність. Здоров’я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення!
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День адвокатури – серйозне професійне свято! Вітаю всіх прихильників професії. Бажаю розвитку і досягнення максимальних висот. Кар’єрного зльоту, затребуваності, надійності і впевненості в своїх силах і знаннях. Будьте здорові, наполегливі, вміло ведіть свої справи і живіть по совісті!
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Вітаю з Днем української адвокатури і щиро бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося виявляти впевненість і наполегливість, щоб кожен день приносив безперечну перемогу і справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей та перспективних ідей.
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Повага до вашої професії бере початок в глибоку давнину, коли було трохи людей, що володіють силою переконання, логікою і доказом суджень. Бажаємо вам успішної великої кар’єри, вдалих і повних доказів, прекрасного особистого життя. З Днем адвоката!
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