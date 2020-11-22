Щороку 22 листопада відзначається День синів (або День сина).
Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЦе свято є неофіційним і має альтернативну дату – 25 листопада. Пояснюється це тим, що офіційної дати святкування Дня синів наразі не визначено. Багато хто віддає перевагу все ж першому дню, тобто сьогоднішній даті.
Свято День синів є доволі молодим. Мало відомо й про історію його походження. Воно продовжує традиції вже звичних та усталених святкувань, присвячених матері та батькові.
Звісно ж, цього дня прийнято вітати з Днем синів. Аби полегшити пошук необхідних щирих слів, УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах, прозі та листівках.
З Днем синів – віршовані привітання та листівки
***
З Днем сина я тебе вітаю
Від душі тобі бажаю:
Лиш карпатського здоров'я,
Сміху, радості, тепла,
Щоби рідні були поряд
І звичайно же - добра!
***
Я кожен день тобі бажаю,
Я кожен день тебе чекаю.
Синочку любий, рідний мій,
Найкращий подарунок мій.
Із святом я тебе вітаю,
Молитвою оберігаю.
Хай доля щастя подарує,
Нехай шанують тебе всюди.
***
Син такий – це просто диво,
Все складається щасливо,
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.
Розумний чуйний і вродливий,
Будь, синку, радісний, щасливий,
Успіхів, дружби і кохання,
Нехай здійсняться всі бажання!
***
Сьогодні свято дуже важливе
Для мам і тат, чий син росте.
З Днем синів я вас вітаю,
Нехай він вам щастя принесе!
***
Я кожен день тобі бажаю,
Я кожен день тебе чекаю.
Синочку любий, рідний мій,
Найкращий подарунок мій.
Із святом я тебе вітаю,
Молитвою оберігаю.
Хай доля щастя подарує,
Нехай шанують тебе всюди.
***
Гордість ти наша і віра,
Син найкращий, сім'ї крила.
Тобі зичимо жити в мирі,
В серці хай панує віра.
Бог тебе хай береже,
І негоду розжене.
Щоб життя було яскравим,
Ангели дарують барви.
Щоб сімейний гарний лад,
Панував в сім'ї весь час.
З Днем синів вітаємо,
Щасливі, що такого хлопця маємо!
Привітання з Днем синів у прозі та картинках
***
Любий синку, ти моя опора і найбільше щастя! Вітаю тебе з Днем сина і бажаю завжди бути здоровим, успішним та щасливим. Нехай вдача усміхається тобі, а всі мрії стають реальністю! Пам'ятай, що я завжди тобою пишаюсь!
***
У День сина я тобі бажаю не зважати на жодні обставини та йти до своїх цілей, а також не забувати про найближчих людей. Нехай сонце завжди тобі світить навіть у найпохмуріші дні, а життя ніколи не змушує сумувати. Вітаю тебе!
***
Вітаю зі святом Дня сина і бажаю прекрасного настрою та чудового дня! Хай у твоєму житті переважають світлі та приємні дні, а всі труднощі обходять твою домівку!
***
Вітаю з Днем сина! Бажаю, щоб всі життєві цілі були реалізовані, дитячі мрії збулись, а поряд були лише добрі люди та надійні друзі. Нехай твоє життя буде яскравим, цікавим, насиченим та сповненим сенсу. Дякую тобі за тебе, синку!
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