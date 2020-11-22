День сина загалом святкується в листопаді двічі. Сьогодні – перша, більш популярна, з цих дат.

Щороку 22 листопада відзначається День синів (або День сина).

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЦе свято є неофіційним і має альтернативну дату – 25 листопада. Пояснюється це тим, що офіційної дати святкування Дня синів наразі не визначено. Багато хто віддає перевагу все ж першому дню, тобто сьогоднішній даті.

Свято День синів є доволі молодим. Мало відомо й про історію його походження. Воно продовжує традиції вже звичних та усталених святкувань, присвячених матері та батькові.

Звісно ж, цього дня прийнято вітати з Днем синів. Аби полегшити пошук необхідних щирих слів, УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах, прозі та листівках.

З Днем синів – віршовані привітання та листівки

***

З Днем сина я тебе вітаю

Від душі тобі бажаю:

Лиш карпатського здоров'я,

Сміху, радості, тепла,

Щоби рідні були поряд

І звичайно же - добра!

***

Я кожен день тобі бажаю,

Я кожен день тебе чекаю.

Синочку любий, рідний мій,

Найкращий подарунок мій.

Із святом я тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

***

Син такий – це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,

Міцну опору і пораду.

Розумний чуйний і вродливий,

Будь, синку, радісний, щасливий,

Успіхів, дружби і кохання,

Нехай здійсняться всі бажання!

***

Сьогодні свято дуже важливе

Для мам і тат, чий син росте.

З Днем синів я вас вітаю,

Нехай він вам щастя принесе!

***

Я кожен день тобі бажаю,

Я кожен день тебе чекаю.

Синочку любий, рідний мій,

Найкращий подарунок мій.

Із святом я тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

***

Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім'ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,

І негоду розжене.

Щоб життя було яскравим,

Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,

Панував в сім'ї весь час.

З Днем синів вітаємо,

Щасливі, що такого хлопця маємо!

Привітання з Днем синів у прозі та картинках

***

Любий синку, ти моя опора і найбільше щастя! Вітаю тебе з Днем сина і бажаю завжди бути здоровим, успішним та щасливим. Нехай вдача усміхається тобі, а всі мрії стають реальністю! Пам'ятай, що я завжди тобою пишаюсь!

***

У День сина я тобі бажаю не зважати на жодні обставини та йти до своїх цілей, а також не забувати про найближчих людей. Нехай сонце завжди тобі світить навіть у найпохмуріші дні, а життя ніколи не змушує сумувати. Вітаю тебе!

***

Вітаю зі святом Дня сина і бажаю прекрасного настрою та чудового дня! Хай у твоєму житті переважають світлі та приємні дні, а всі труднощі обходять твою домівку!

***

Вітаю з Днем сина! Бажаю, щоб всі життєві цілі були реалізовані, дитячі мрії збулись, а поряд були лише добрі люди та надійні друзі. Нехай твоє життя буде яскравим, цікавим, насиченим та сповненим сенсу. Дякую тобі за тебе, синку!

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Автор: Аліна Вишневська