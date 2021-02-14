Сьогодні всі закохані на планеті відзначають "професійне" свято.

Сьогодні відзначається довгоочікуване для всіх пар свято - День святого Валентина. У цей день заведено дарувати подарунки своїй половинці, обмінюватися валентинками і словами кохання. Якщо не знаєте, як провести цей день разом і що подарувати своїй половинці-читайте матеріали від УНІАН. А тут ви знайдете красиві, романтичні і веселі привітання зі святом для всіх, а також слова для чоловіка і дружини.

Привітання з Днем святого Валентина для всіх

З днем закоханих вітаю!

Що тут побажати?

Щоб кохання оселилось

У вашій хаті.

Щоби пристрасть вирувала,

Щоб душа співала,

Щоб прекрасне почуття

Серце зігрівало.

Буде поряд хай людина,

Що хвилює душу,

Подвиги нехай кохання

Здійснювати змушує.

В День закоханих, звичайно,

Почуттів бажаю я,

Манить хай тебе кохання

Сила ніжна і п’янка.

Буде хай воно взаємним,

Хай дарує тобі крила,

Хай завжди допомагає

Всі здійснити твої мрії.

Валентинів день сьогодні,

Ти прийми мої вітання,

Зичу, звісно що, кохання,

Це і стимул і призвання.

Хай воно кружляє вихром,

Пристрасно хай обіймає,

Серце хай палке і щире

Почуття не покидає.

День закоханих сьогодні,

Привітати є причина,

Вам прихильності бажаю

Я святого Валентина.

Хай в житті кохання буде,

Сили вам дає завжди,

З пристрастю в гарячім серці

Не страшні вам холоди.

Хай Валентин пустить стрілу, —

А, може, краще не одну?

Хай день принесе вам кохання,

Чарівне душ поєднання.

Хай наповнить світлом серця,

Два зійдуться в одне озерця.

Хай цей день нагадає вам

Про ваш тихий, сімейний вігвам.

Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Та збуваються всі потаєнії мрії.

Ти щире тепло рідних рук бережи,

Та душу кохану зігрій у обіймах.

Бо люди закохані — то два береги,

Нема від любові величніше сили.

З Днем святого Валентина всіх коханих і люблячих людей! Коли в серці живе любов, світ навколо прекрасний, світлий, сповнений чудес. Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття наповнює серця до країв. Любові, ніжності, теплоти, гармонії і краси!

***

Вітаю З Днем святого Валентина! З днем Всіх Закоханих! Адже немає нічого на світі краще, ніж любити і бути коханим. Нехай це свято відчувається не тільки в цей день, але і кожен день, а почуття любові і закоханості живе в серцях кожного протягом довгих років життя. Бажаю всім закоханим в цей день зважиться на новий крок у своєму житті, тим хто ще не зустрів свою любов, обов'язково знайти її, а ті хто втратив віру в любов знайти її знову. Любіть і будьте коханими!

***

Як сила тяжіння зближує планети, так і любов з'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити-значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, Я бажаю ніколи його не втрачати! З Днем святого Валентина!

Привітання З Днем Валентина хлопцеві або чоловікові

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

В день святого Валентина

Я тебе скажу, любимый:

Счастлива с тобой, родной.

Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен

И со мной всегда будь нежен.

Пусть исполнятся мечты.

Лучший в мире — это ты!

Давно не бачилась з тобою,

Одна година – чи не жарт

Для серця, що живе любов’ю?

Прийми моє кохання в дар.

Я так шалено покохала;

Ти зводиш з розуму мене…

Хай мрії здійснюються вдало!

Щасливим будь! – Життя одне.

С Днем святого Валентина!

С Днем влюбленных, милый мой,

Ненаглядный мой мужчина,

Самый близкий и родной.

Быть с тобой хочу я рядом

Каждый миг и каждый час.

По утрам встречаться взглядом,

Жить для нас и ради нас.

Якщо б серцю дали крила – полетіло б воно

І до тебе пробралося навіть крізь закрите вікно.

Але обійдемося без крил, адже в наш вік повно чудес,

Відправляю тобі просто валентинку-смс.

З Днем закоханих вітаю і відкрито я скажу,

Що тобою, мій коханий, дуже сильно дорожу.

А літати нехай нам допоможе справжня любов,

До небес вона підносить нехай з тобою нас знов і знов.

Привітання з Днем Валентина для дівчини або дружини

С Днем влюбленных, дорогая,

Этот праздник, правда, наш,

Жизнь раскрасила мою ты

В яркий, солнечный пейзаж.

Я люблю тебя безумно

И тобой я дорожу,

Часть души своей и сердца

Тебе, милая, дарю.

Тебе вітаю я кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

Мені потрібна тільки ти

Мені потрібні твої сни

Мені потрібні твої очі

Проведені з тобою ночі

Твоя рука в моїй руці

Твій поцілунок на щоці

Твій погляд, усмішка і сміх

Ти моє щастя і мій гріх

Моя зима, весна і літо

І біль увесь водою змито

От сходить сонце з-за гори

Пітьма пішла –

З'явилась ти!

З Днем Святого Валентина!

В День святого Валентина

Ти чарівна, як калина!

А я красень хоч куди.

Будьмо разом назавжди!

Мі сплетемо наші руки —

Не підступляться розлуки,

Вітром нас не розлучити

І водою не розлити.

Я кохатиму, лебідко,

Тебе вічно! В серце мітко

Купідон стрілу вонзив

І почув я в вухах дзвін.

То твій голос був чарівний,

Наче спів пташиний дивний!

Тож любімося завжди —

Вічно поруч Я і Ти!

Вже поранене серце любов’ю,

Сяють очі як поруч ідеш

І шепоче схвильовано мозок:

«Кращу пару собі не знайдеш!».

Ти для мене як небо безкрайнє,

Як повітря для тіла й душі.

Ми щодня разом будемо поруч

І завжди будем разом вночі!

Ти любове моя, моє щастя!

Я вітаю! Вітаю тебе!

І кохаю без тями щомиті.

Як же добре що ти в мене є!

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Автор: Катерина Пулатова