Весна – особлива пора року. Це час пробудження всього живого та розквіту природи, коли стає багато сонця й тепла.
Читайте такожСвято 8 березня – красиві та яскраві вітальні листівкиЗ першими подихами весни приходить до нас головне свято березня, квітів та гарного настрою – Міжнародний жіночий день. 8 березня прийнято вітати жінок із цим ніжним святом, дарувати подарунки матері, дівчині, дружині, доньці.
Свято весни – чудовий привід порадувати своїх близьких прекрасними привітаннями. УНІАН зібрав найкращі побажання у віршах і прозі, а також щирі та красиві вітальні листівки й картинки з весняним святом.
Привітання зі святом весни у віршах і прозі
***
З прекрасним святом весни,
Молодої, зеленої, ніжної!
Небо нехай сяє ясно,
Дарує радість хай пролісок,
Нехай капежі проганяють
Геть холодну негоду,
Нехай навколо все розквітає
Для тебе весняним щастям!
***
Усміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Усміхайтесь знов і знов!
***
Нехай промінчик весняний тебе приголубить
І напис красивий у небі залишить:
Зі святом весни, всяких благ та удачі,
І знати наперед, що від щастя лише плачуть.
Тебе вітають крапель зі струмочком,
З сонячним весняним днем.
***
Зі святом весни! Усмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішать у ваш дім. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій і позитивний заряд на майбутнє.
***
У це весняне свято усмішок хочеться побажати завжди літати, як ластівка, бути такою ж ніжною, але одночасно пробивною і цілеспрямованою, як пролісок, цвісти і пахнути, як троянда, наповнювати всіх радістю і натхненням, як легкий вітерець!
***
Весна прийшла, і світ ожив,
Кольоровими фарбами граючи.
Для смутку більше немає причин,
Я з 8 березня вітаю!
Нехай принесе тобі весна
Усмішки, щастя, натхнення,
Позбавить від печалі вмить,
Нехай подарує настрій!
***
Зі святом, з теплом і світлом,
З першим від весни привітом.
Нехай усе в житті буде новим,
Радісним, затишним, дуже кльовим!
***
Нехай цей весняний день
Тобі удачу принесе.
Нехай будуть в оченятах вогники,
Зима погане віднесе.
Нехай пустотливе чарівництво
З тобою скоріше трапиться,
І птах щастя скоріше
До тебе хай примчить.
***
Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений усмішками, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. З 8 березня, милі дами!
***
Бажаю казкового настрою, лагідних чоловічих обіймів, запаморочливої кар'єри, фінансової стабільності, яскравих вражень, щасливих усмішок і багато-багато таких чарівних днів, як сьогоднішнє свято весни!
Зі святом весни – картинки та листівки
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