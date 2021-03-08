Найкращі побажання світлих та щасливих днів цієї прекрасної весняної пори.

Весна – особлива пора року. Це час пробудження всього живого та розквіту природи, коли стає багато сонця й тепла.

Читайте такожСвято 8 березня – красиві та яскраві вітальні листівкиЗ першими подихами весни приходить до нас головне свято березня, квітів та гарного настрою – Міжнародний жіночий день. 8 березня прийнято вітати жінок із цим ніжним святом, дарувати подарунки матері, дівчині, дружині, доньці.

Свято весни – чудовий привід порадувати своїх близьких прекрасними привітаннями. УНІАН зібрав найкращі побажання у віршах і прозі, а також щирі та красиві вітальні листівки й картинки з весняним святом.

Привітання зі святом весни у віршах і прозі

***

З прекрасним святом весни,

Молодої, зеленої, ніжної!

Небо нехай сяє ясно,

Дарує радість хай пролісок,

Нехай капежі проганяють

Геть холодну негоду,

Нехай навколо все розквітає

Для тебе весняним щастям!

***

Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!

***

Нехай промінчик весняний тебе приголубить

І напис красивий у небі залишить:

Зі святом весни, всяких благ та удачі,

І знати наперед, що від щастя лише плачуть.

Тебе вітають крапель зі струмочком,

З сонячним весняним днем.

***

Зі святом весни! Усмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішать у ваш дім. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій і позитивний заряд на майбутнє.

***

У це весняне свято усмішок хочеться побажати завжди літати, як ластівка, бути такою ж ніжною, але одночасно пробивною і цілеспрямованою, як пролісок, цвісти і пахнути, як троянда, наповнювати всіх радістю і натхненням, як легкий вітерець!

***

Весна прийшла, і світ ожив,

Кольоровими фарбами граючи.

Для смутку більше немає причин,

Я з 8 березня вітаю!

Нехай принесе тобі весна

Усмішки, щастя, натхнення,

Позбавить від печалі вмить,

Нехай подарує настрій!

***

Зі святом, з теплом і світлом,

З першим від весни привітом.

Нехай усе в житті буде новим,

Радісним, затишним, дуже кльовим!

***

Нехай цей весняний день

Тобі удачу принесе.

Нехай будуть в оченятах вогники,

Зима погане віднесе.

Нехай пустотливе чарівництво

З тобою скоріше трапиться,

І птах щастя скоріше

До тебе хай примчить.

***

Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений усмішками, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. З 8 березня, милі дами!

***

Бажаю казкового настрою, лагідних чоловічих обіймів, запаморочливої кар'єри, фінансової стабільності, яскравих вражень, щасливих усмішок і багато-багато таких чарівних днів, як сьогоднішнє свято весни!

Зі святом весни – картинки та листівки

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Автор: УНІАН