У зимові місяці нового року буде безліч різних святкових й пам’ятних дат.

Настав 2021-й рік, а отже – триває цикл новорічно-різдвяних свят, якими традиційно такі багаті зимові місяці.

Читайте такожСвята у січні 2021: які дати відзначатимуть українці в перший місяць нового рокуОдним із перших великих свят у новому році є Різдво Христове. Його, як відомо, християни східного обряду щороку святкують в одну й ту ж саму дату – 7 січня. Оскільки цього року свято припадає на четвер, то вихідною буде також і п’ятниця. Таким чином українці матимуть тривалі вихідні – з 7 по 10 січня. Але, звісно, цей додатковий день згодом доведеться відпрацювати.

Загалом зима-2021 насичена різними святковими й пам’ятними датами. Так, у січні українці святкуватимуть Обрізання Господнє, Водохреще, Тетянин день, а також важливе державне свято – День соборності України. А на лютий, зокрема, припадають свята Стрітення Господнє, День святого Валентина, День герба України.

Свята в січні 2021 року: календар

У січні поточного року відзначаються такі державні, професійні, національні, міжнародні, релігійні свята та пам'ятні дати:

1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру, День похмілля

2 січня – День святого Іоанна Кронштадтського, Ігнатів день

4 січня – День хіт-параду, День пам’яті святої Анастасії

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Христове

8 січня – День метро, Собор Пресвятої Богородиці

9 січня – Степанів день

11 січня – Всесвітній день "дякую"

14 січня – Старий Новий рік, День святого Василя

16 січня – День пам’яті Кіборгів

17 січня – Всесвітній день снігу

19 січня – Хрещення Господнє

20 січня – День Автономної Республіки Крим, Собор Предтечі і Хрестителя Госпoднього Іоанна

21 січня – Міжнародний день обіймів

22 січня – День Соборності України

25 січня – День студентів (Тетянин день)

26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України, День Павла

29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України, Антонів день

31 січня – Всесвітній день ювеліра

Свята в лютому 2021 року: календар

На третій місяць зими 2021 року припадають такі державні, релігійні та міжнародні святкові дати:

1 лютого – Всесвітній день хіджабу, День пам’яті преподобного Макарія

2 лютого – День бабака, Єфимів день

3 лютого – День Максима

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку, День Тимофія та Макарія

6 лютого – Міжнародний день бармена, День Ксенії

7 лютого – День святого Григорія

9 лютого – Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті

10 лютого – День пам’яті преподобного Єфрема

11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого

12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму), Василіїв день

13 лютого – Всесвітній День радіо

14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника

15 лютого - Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак

16 лютого – День пам’яті святих Семена та Анни

17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Миколи Студеного

18 лютого – День пам’яті святої Агафії

19 лютого – День державного герба України

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

24 лютого – Власів день

25 лютого – День святого Олексія

26 лютого – Всесвітній день неквапливості

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя, День святого Кирила

28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Аліна Вишневська