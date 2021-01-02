Настав 2021-й рік, а отже – триває цикл новорічно-різдвяних свят, якими традиційно такі багаті зимові місяці.
Читайте такожСвята у січні 2021: які дати відзначатимуть українці в перший місяць нового рокуОдним із перших великих свят у новому році є Різдво Христове. Його, як відомо, християни східного обряду щороку святкують в одну й ту ж саму дату – 7 січня. Оскільки цього року свято припадає на четвер, то вихідною буде також і п’ятниця. Таким чином українці матимуть тривалі вихідні – з 7 по 10 січня. Але, звісно, цей додатковий день згодом доведеться відпрацювати.
Загалом зима-2021 насичена різними святковими й пам’ятними датами. Так, у січні українці святкуватимуть Обрізання Господнє, Водохреще, Тетянин день, а також важливе державне свято – День соборності України. А на лютий, зокрема, припадають свята Стрітення Господнє, День святого Валентина, День герба України.
Свята в січні 2021 року: календар
У січні поточного року відзначаються такі державні, професійні, національні, міжнародні, релігійні свята та пам'ятні дати:
1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру, День похмілля
2 січня – День святого Іоанна Кронштадтського, Ігнатів день
4 січня – День хіт-параду, День пам’яті святої Анастасії
6 січня – Святвечір
7 січня – Різдво Христове
8 січня – День метро, Собор Пресвятої Богородиці
9 січня – Степанів день
11 січня – Всесвітній день "дякую"
14 січня – Старий Новий рік, День святого Василя
16 січня – День пам’яті Кіборгів
17 січня – Всесвітній день снігу
19 січня – Хрещення Господнє
20 січня – День Автономної Республіки Крим, Собор Предтечі і Хрестителя Госпoднього Іоанна
21 січня – Міжнародний день обіймів
22 січня – День Соборності України
25 січня – День студентів (Тетянин день)
26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України
27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України, День Павла
29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут
30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України, Антонів день
31 січня – Всесвітній день ювеліра
Свята в лютому 2021 року: календар
На третій місяць зими 2021 року припадають такі державні, релігійні та міжнародні святкові дати:
1 лютого – Всесвітній день хіджабу, День пам’яті преподобного Макарія
2 лютого – День бабака, Єфимів день
3 лютого – День Максима
4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку, День Тимофія та Макарія
6 лютого – Міжнародний день бармена, День Ксенії
7 лютого – День святого Григорія
9 лютого – Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті
10 лютого – День пам’яті преподобного Єфрема
11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого
12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму), Василіїв день
13 лютого – Всесвітній День радіо
14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника
15 лютого - Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак
16 лютого – День пам’яті святих Семена та Анни
17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Миколи Студеного
18 лютого – День пам’яті святої Агафії
19 лютого – День державного герба України
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості
21 лютого – Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода
22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
24 лютого – Власів день
25 лютого – День святого Олексія
26 лютого – Всесвітній день неквапливості
27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя, День святого Кирила
28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Подарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіх
- Музика для новорічного настрою: добірка найкращих святкових пісень
- Іменинники січня: хто і коли відзначає іменини, як назвати дитину
- Вихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року
- Релігійні свята у січні 2021: православний календар на перший місяць нового року
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram