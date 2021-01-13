Телеканал «1+1» придбав права на адаптацію всесвітньо відомого колумбійського серіального формату «Betty la fea» або «Ugly Betty», що в перекладі означає «Неприваблива Бетті». Українська адаптація буде називатися «Моя улюблена Страшко» і буде зніматися українською мовою.

Серіал розповість про життя дівчини, яка влаштувалася на роботу асистентом директора великої косметичної компанії. Потрапивши в світ красивих і багатих, героїня відчуває себе незатишно, але вона не з тих, хто біжить від викликів. Вона доводить своєю працьовитістю, що приваблива зовнішність і модний одяг - це не головні якості в людині. І навіть її бос починає бачити в головній героїні щось більше, ніж просто «сіру мишку» помічницю.

«Betty la fea» був включений в Книгу рекордів Гіннеса 2010 роки як найуспішніша теленовела в історії, яка транслювалася в більш ніж 180 країнах, дублювалася на 25 мовах і була адаптована в більш ніж 20 країнах світу.

Українська адаптація серіалу буде відрізнятися від оригінального формату. Знята в жанрі драмеді, вона відобразить реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики. Головні ролі виконають українські актори. Їхні імена оголосять вже незабаром.

«Ми пропонуємо глядачеві зануритися в світ людей, які віддані своїм талантам, цілям змінювати світ на краще. Завдяки прекрасним характерам, прописаним у форматі, і блискучій драматургії, ми побачили чудову можливість поговорити про сучасний світ, який так швидко змінюється, в якому змінюється роль жінки, погляди на зовнішню красу, модні тренди. Адже з часів, коли був придуманий формат, світ змінився колосально: і для всіх стало важливо говорити про соціальну відповідальність тих, хто потрапляє на обкладинки журналів і стає обличчям рекламних кампаній. Але чи настільки наше суспільство вже вільно від стереотипів? Або зустрічають і сьогодні «за одягом»? Чому зіткнення двох світів, великої компанії людей з сяючими посмішками і маленької некрасивої дівчини зі спального району, виявляється рівним за силою сторін? Обговорюючи ці всі питання ми і шукаємо нашу сучасну українську Бетті - це цікавий творчий виклик для всієї команди», - говорить головний продюсер серіалів та фільмів «1+1» Олена Єремєєва.

Над виробництвом нового серіалу на замовлення «1+1» буде працювати українська кінокомпанія «Кінороб».

Генеральний продюсер від телеканалу «1+1» - Кривицький Максим, продюсери - Єремєєва Алена, Жукова Дарина, шоураннер - Ніна Шуліка.

Продюсери від кінокомпанії «Кінороб» - Єгор Олесов, Юрій Прилипко, режисери-постановники - Максим Мехеда, Аліна Бухтіярова, головний автор - Ярослав Войцешек. Оператори-постановники - Ярослав Пілунський, Тимофій Аврамчук. Художник-постановник - Андрій Гречишкін.

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Автор: УНІАН