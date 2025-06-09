Документальна стрічка "2000 метрів до Андріївки" вийде в кінотеатрах України наприкінці літа цього року.

З 28 серпня 2025 року в кінотеатрах України можна буде подивитися новий фільм від українського режисера-документаліста Мстислава Чернова, чия попередня робота "20 днів у Маріуполі" у 2024 році отримала "Оскар" в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Стрічка "2000 метрів до Андріївки" (2000 Meters to Andriivka) розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом військовими ЗСУ та, безпосередньо, 3-ою окремою штурмовою бригадою. У новій стрічці Чернов і його колега, фотограф Associated Press Олександр Бабенко, спрямовують камери на українських військових та вражають зображенням життя в окопах.

Як раніше повідомляв УНІАН, світова прем'єра документального фільму "2000 метрів до Андріївки" відбулася 23 січня в США на фестивалі в "Санденс".

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Українська прем'єра стрічки пройшла 7 червня 2025 року під час 22-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, де вона представлена у конкурсній програмі DOCU/СВІТ.

Серед перших глядачів фільму, які відзначили його 10-хвилинними оваціями, – бійці-герої з 3-ої окремої штурмової бригади та родини полеглих воїнів, повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік".

"Коли світ говорить про те, що і кому Україна має віддати, яку землю і чим пожертвувати, мені хочеться, аби ці люди дивилися фільм і пам'ятали про дві речі. Українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім'ї і за свою землю до кінця. І друге – це не просто розмови про абстрактні метри і кілометри. Це людські життя і кров героїв", – зазначив Мстислав Чернов після показу стрічки та закликав залу вшанувати загиблих військових хвилиною мовчання.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 8,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 95% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 85 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

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