Нещодавно з'явився перший трейлер фільму "Захисник" з Ліамом Нісоном, в якому також зіграла відома канадська акторка українського походження Кетрін Винник.

У лютому 2021 року в українських кінотеатрах запланований вихід трилера "Захисник" з Ліамом Нісоном у головній ролі.

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Нещодавно з'явився перший трейлер фільму, в якому також зіграла відома канадська акторка українського походження Кетрін Винник. Разом з Вольга Україна розповідаємо вам про п'ять причин очікувати новий фільм з культовим акторами на великому екрані.

Сюжет

Мабуть, почнемо з офіційного синопсиса. Джим (Ліам Нісон) був найкращим професійним снайпером, але тепер він залишив війну в минулому і веде відокремлене мирне життя. Спокою приходить кінець, коли перед ветераном постає вибір: заступитися за беззахисного хлопчика, який випадково став свідком злочинів потужного наркокартелю або йти своєю дорогою? На рішення є лише кілька секунд... І з цього моменту Джиму доведеться самотужки протистояти кілерам, використовуючи весь свій досвід і майстерність.

Паралелі з реальністю США

Ранчо головного героя фільму, колишнього морського піхотинця Джима, знаходиться на самому кордоні між американським штатом Арізона і Мексикою. І судячи з усього, справи героя не йдуть добре і банк готується до перепродажу його землі та будинку. Фільм знятий в епоху Трампа, але актуальності не втратить і в перші місяці нової епохи. Звичайно ж, та сама обіцяна Дональдом Трампом “Стіна” не побудована і до речі, той факт, що в багатьох місцях Америки приватна територія якраз примикає до державного кордону - ще більше погіршувало становище речей. З одного боку, ідея з суцільною Стіною була багато в чому виключно популістською, але з іншого - життя людей біля території наркокартелів і дійсно непроста. Головний герой "Захисника" Джим самотужки об'їжджає свою ділянку кордону і хоче поступати по закону, але виявилося, що не завжди закон кращий від правильного вчинку. І "Захисник" говорить відразу про цілий перелік важливих питань, залишаючись при цьому розважальним екшен-трилером.

Режисер

Постановником "Захисника" став Роберт Лоренц - давній соратник голлівудської легенди Клінта Іствуда. Лоренц був другим режисером і продюсером багатьох сучасних хітів великого актора і режисера - "Американський снайпер", "Нескорений", "Джей Едгар", "Гран Торіно", "Підміна", "Крихітка на мільйон", "Таємнича річка" серед інших. Сам Лоренц дебютував у режисурі в 2012-му році зі спортивною драмою "Кручений м'яч", в якій головну роль виконав його наставник Клінт Іствуд в компанії Емі Адамс та Джастіна Тімберлейка. Це був перший і поки єдиний з 1995-м року фільм, в якому зіграв Іствуд, не будучи при цьому режисером. Тепер Лоренц знімає трилер, в якому поєднує екшен і важливий соціальний коментар. І для цього йому, безумовно, знадобився ідеальний актор.

Кастинг Ліама Нісона

Зараз сучасний глядач знає Ліама Нісона як успішного актора екшен-фільмів, від яких глядач знає чого очікувати. Але не варто забувати, що Нісон в першу чергу неймовірно талановитий актор з широким діапазоном. Крім головної ролі в шедеврі Спілберга "Список Шиндлера", Нісон грав в цілому переліку героїчних амплуа, в тому числі в історичних епіках "Роб Рой" та "Майкл Клейтон". 21-ше століття Нісон зустрів в статусі респектабельного і шанованого актора, який виявився органічним і в популярній мелодрамі ("Реальне кохання"), і в першокласної драмі ( "Кінсі"), і в блокбастерах ( “Зоряні війни. Епізод 1: “Прихована загроза”, ”"Бетмен: Початок"). Але вихід "Заручниці" в 2008-му році кардинально змінив парадигму акторської кар'єри Нісона. При бюджеті в 25 мільйонів доларів фільм від студії Люка Бессона несподівано для всіх заробив більше 220 млн в світовому прокаті. Так Ліам Нісон перетворився на екшен-героя. Але "Захисник" якраз потребує від Ліама Нісона поєднати в собі можливість і бути простою людиною з усіма властивими нам слабкостями, і стати героєм заради порятунку одного. Широта акторської діапазону британсько-ірландської зірки якраз підходить майбутньому трилеру.

Кетрін Винник в новому голлівудському фільмі

Канадська акторка українського походження Кетрін Винник відома в першу чергу за роллю напівлегендарної Лагерти в культовому шоу "Вікінги", але після участі в дискусійній екранізації "Темної вежі" 2017-го року, не з'являлася в великому голлівудському кіно. В "Захиснику" у Винник головна жіноча роль. І ні, вона не грає романтичний інтерес, а родичку героя Ліама Нісона і одночасно з цим, федерального агента, яка намагається захистити колишнього морпіхи Джима не тільки від бійців картелю, а й дати йому фору від переслідування влади. Тієї самої, які не встигнуть захистити, і цілком можуть навіть зашкодити головному герою і хлопчику, якого він захищає. Для Кетрін Винник це відмінна акторська можливість, ну а українському глядачеві завжди приємно побачити успішну співвітчизницю на великому екрані.

Вихід "Захисника" Роберта Лоренца з Ліамом Нісоном і Кетрін Винник в кінотеатрах країни запланований в лютому 2021 року.

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Автор: УНІАН