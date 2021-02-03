За словами 76-річної акторки Лідії Франко, вона пережила "жахливий досвід" роботи в проекті.

Португальська акторка Лідія Франко звинуватила зірку «Дівчаток» та «Шлюбної історії» Адама Драйвера в нападі під час зйомок фільму «Людина, яка вбила Дон Кіхота».

Читайте такожСкандал із секс-канібалізмом: стало відомо, хто замінить Армі Хаммера в одному з фільмівПро це повідомляє Latercera з посиланням на заяву акторки у подкасті Era O Que Falvava.

За словами 76-річної акторки, вона пережила «жахливий досвід» роботи в проекті через Драйвера. Франко стверджує, що американський актор під час зйомок поводився зарозуміло, просив знімальну групу залишати майданчик під час репетицій. Драйвер, як каже португалка, також вимагав від статистів не дивитися йому в очі, погрожуючи звільненням, і навіть включив ці вимоги у свій контракт.

Крім того, Франко поскаржилася, що одного разу водій напав на неї. За її словами, це сталося під час зйомок сцени, але не мало відношення до самої сцени.

Франко розповіла, що творці фільму не могли застосувати жодних санкцій до водія через умови контракту, а замість цього запропонували покинути проект їй самій. Однак актриса відмовилася і продовжила зніматися в картині.

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Автор: УНІАН