Прем'єра третього сезону шоу відбудеться лише у 2022 році.

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно оголосив акторів, які зіграють учасників "Академії Сперроу" в третьому сезоні "Академії Амбрелла".

Читайте такожNetflix показав трейлер нового сезону постапокаліптичного серіалу "Крізь сніг" з Шоном Біном (відео)Список зірок опублікований в Twitter-акаунті сервісу.

Як відомо, у фіналі другого сезону з'ясувалося, що в новій реальності Реджинальд Харгрівз (Колм Фіор) усиновив інших дітей і замість "Академії Амбрелли" заснував "Академію Сперроу" (sparrow з англ. - горобець).

Хто зіграє супергероїв "Академії Сперроу": список акторів

№ 1 Маркус - Джастін Корнвелл ("Ім'я мені ніч"). Чарівний, розумний, чесний і мужній лідер команди, у якого все під контролем. Він дуже дисциплінований і при необхідності може бути досить жорстким.

("Ім'я мені ніч"). Чарівний, розумний, чесний і мужній лідер команди, у якого все під контролем. Він дуже дисциплінований і при необхідності може бути досить жорстким. №2 Бен - Джастін Х. Мін . В іншому таймлайні це зовсім інший персонаж, не той, який добре знайомий глядачам. Новий Бен Харгрівз - потужний тактик з оманливою зовнішністю. Він рішуче налаштований одного разу завоювати лідерство в команді.

. В іншому таймлайні це зовсім інший персонаж, не той, який добре знайомий глядачам. Новий Бен Харгрівз - потужний тактик з оманливою зовнішністю. Він рішуче налаштований одного разу завоювати лідерство в команді. №3 Фей - Брітні Олдфорд ("Головний герой"). Мізантроп, потай мріє завести друзів. У неї свій погляд на світ і людей. Її відмінні риси-розум і розважливість.

("Головний герой"). Мізантроп, потай мріє завести друзів. У неї свій погляд на світ і людей. Її відмінні риси-розум і розважливість. № 4 Альфонсо - Джейк Епштейн ("Останній кандидат"). Озброєний їдким почуттям гумору і гострим язиком. Більше словесних знущань з інших він любить тільки дві речі - смачно поїсти та випити. За роки боротьби зі злочинністю на його тілі залишилося безліч нагадувань від ворогів у вигляді шрамів.

("Останній кандидат"). Озброєний їдким почуттям гумору і гострим язиком. Більше словесних знущань з інших він любить тільки дві речі - смачно поїсти та випити. За роки боротьби зі злочинністю на його тілі залишилося безліч нагадувань від ворогів у вигляді шрамів. № 5 Слоун - Дженезиз Родрігез ("На межі"). Романтична і мрійлива особа, яка сподівається одного разу випробувати життя за рамками свого виховання. Зобов'язання перед сім'єю надовго прив'язують дівчину до команди, але одного разу вона втілить свій таємний план в реальність.

("На межі"). Романтична і мрійлива особа, яка сподівається одного разу випробувати життя за рамками свого виховання. Зобов'язання перед сім'єю надовго прив'язують дівчину до команди, але одного разу вона втілить свій таємний план в реальність. № 6 Джеймі - Кэззи Девід ("Ханна Монтана""). Мовчазна одинак в окулярах. Вона говорить лише про справу і проводить більшу частину часу зі своїм єдиним другом Альфонсо.

("Ханна Монтана""). Мовчазна одинак в окулярах. Вона говорить лише про справу і проводить більшу частину часу зі своїм єдиним другом Альфонсо. № 7 CG-куб Крістофер - телекінетичний куб невідомого походження. Він легко може перетворити кімнату в морозильну камеру і викликати паралізуючий страх.

Серіал "Академія Амбрелла": подробиці

Американський супергеройський серіал, який є адаптацією однойменної серії коміксів видавництва Dark Horse Comics.

У фіналі другого сезону знайомі персонажі повернулися з минулого в сьогодення, проте опинилися в зовсім іншій часовій шкалі, зустрівши альтернативні версії самих себе.

Весь основний акторський склад попередніх сезонів повернеться і в новому.

Знімальний процес чергової глави супергероїчної драми від шоураннера і продюсера Стіва Блекмана стартує вже в наступному місяці.

Прем'єра відбудеться на Netflix лише у 2022 році.

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Автор: УНІАН