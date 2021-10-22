Генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.

Міністерству закордонних справ України підтвердили, що актор Алек Болдуїн застрелив українку Галину Хатчінс під час зйомок фільму у США.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства", - зазначив Ніколенко.

За його словами, генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу.

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Раніше повідомлялося, що Болдуїн застрелив оператора, 42-річну Галину Хатчінс. Вона померла у лікарні в Альбукерке.

Також постраждав 48-річний режисер Джоел Соуса, він знаходиться у критичному стані.

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Автор: Віталій Саєнко