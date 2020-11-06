Популярна українська реперка Alyona Alyona випустила нову відеороботу на пісню Dancer.
Кліп артистки опубліковано на її офіційному YouTube-каналі.
Читайте такожMONATIK, Lida Lee і NiNO випустили кліп на пісню "ритмоLOVE"
"Йо-йо-йо. Кліп Dancer вже у мережі. Він любить її, а вона любить бити посуд", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram.
Кліп став спільною роботою Alyona Alyona із російським актором та шоуменом Олександром Гудковим й французьким музикантом Володимиром Кошмаром.
Нова відеоробота артистки радує яскравими кадрами, адже кліп був створений у стилі фільму Андерсона "Готель "Ґранд Будапешт".
Хто такий Олександр Гудков
Олександр Гудков — російський телеведучий, актор, шоумен і сценарист. Капітан команди КВН "Федір Двінятін". "КВН-ник 2009 року".
Гудков брав участь у шоу "Первого канала" Yesterday Live, "Вечірній Ургант", а також у проекті "Незлобін і Гудков" на каналі MTV Росія.
Раніше Alyona Alyona і ще шість реп-виконавців представили спільну 6-хвилинну пісню "Стержень" в рамках реп-флешмобу #RapinPeaceUA. Новинка всього за день потрапила в тренди українського сегмента YouTube.
Вас також можуть зацікавити новини про Alyona Alyona:
- MARUV та alyona alyona: названо перших переможців Національної музичної премії YUNA (фото)
- "Трек – сповідь": Alyona Alyona презентувала кліп на пісню "Пам'ятаю" (відео)
- Популярна українська реперка alyona alyona випустила кліп, знятий на Балі (відео)
- Стало відоме ім'я партнера реперки Alyona Alyona у шоу "Танці з зірками" (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram