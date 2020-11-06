У новому яскравому кліпі реперка постала в образі покоївки.

Популярна українська реперка Alyona Alyona випустила нову відеороботу на пісню Dancer.

Кліп артистки опубліковано на її офіційному YouTube-каналі.

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"Йо-йо-йо. Кліп Dancer вже у мережі. Він любить її, а вона любить бити посуд", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

Кліп став спільною роботою Alyona Alyona із російським актором та шоуменом Олександром Гудковим й французьким музикантом Володимиром Кошмаром.

Нова відеоробота артистки радує яскравими кадрами, адже кліп був створений у стилі фільму Андерсона "Готель "Ґранд Будапешт".

Хто такий Олександр Гудков

Олександр Гудков — російський телеведучий, актор, шоумен і сценарист. Капітан команди КВН "Федір Двінятін". "КВН-ник 2009 року".

Гудков брав участь у шоу "Первого канала" Yesterday Live, "Вечірній Ургант", а також у проекті "Незлобін і Гудков" на каналі MTV Росія.

Раніше Alyona Alyona і ще шість реп-виконавців представили спільну 6-хвилинну пісню "Стержень" в рамках реп-флешмобу #RapinPeaceUA. Новинка всього за день потрапила в тренди українського сегмента YouTube.

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Автор: Ольга Робейко