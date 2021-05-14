Кліп з'явився в мережі 13 травня.

Українська співачка ALYOSHA випустила кліп на пісню "Лебеді".

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"Люди часто є чорними воронами - егоїстами в думках і вчинках. Однак любов перероджує тих же людей на білих лебедів, вони стають милосердними і доброзичливими. У цьому ми всі однакові, тому що у кожного з нас є можливість розвиватися духовно, а не бути в полоні задоволень свого тіла", - йдеться в описі до відео.

Шанувальники засипали співачку компліментами. Більш того, більшість фанатів вважають, що у ALYOSHA всі пісні приголомшливі.

"Це щось неймовірне", "Бомбічна пісня і класний кліп", "Дякую за якісну українську музику", "Замок, атмосфера епохи середніх віків, актори, костюми і пісня - все класно", - написали фани в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич