Українська співачка ALYOSHA випустила кліп на пісню "Лебеді".
Читайте такожTVORCHI презентували кліп, в якому головний герой опиняється у віртуальній реальності
"Люди часто є чорними воронами - егоїстами в думках і вчинках. Однак любов перероджує тих же людей на білих лебедів, вони стають милосердними і доброзичливими. У цьому ми всі однакові, тому що у кожного з нас є можливість розвиватися духовно, а не бути в полоні задоволень свого тіла", - йдеться в описі до відео.
Шанувальники засипали співачку компліментами. Більш того, більшість фанатів вважають, що у ALYOSHA всі пісні приголомшливі.
"Це щось неймовірне", "Бомбічна пісня і класний кліп", "Дякую за якісну українську музику", "Замок, атмосфера епохи середніх віків, актори, костюми і пісня - все класно", - написали фани в коментарях.
Вас також можуть зацікавити новини:
- BRIT Awards-2021: список переможців
- YUNA-2021: названо переможців музичної премії
- Христина Соловій презентувала кліп за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки (фото, Відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram