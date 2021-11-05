У країнах Персидської затоки досі діє заборона на гомосексуальні стосунки на офіційному рівні.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі подякувала кінокомпанії Marvel, що та не піддалася тиску низки країн Персидської затоки та не цензурувала фільм "Вічні".

Про це пише The Hollywood Reporter.

За словами акторки, яка сама зіграла одну з ролей у новій кінокартині, через включення першого відкрито гомосексуального героя у фільм "Вічних" зняли з прокату у Саудівській Аравії, Катарі та Кувейті.

Уряди країн попередньо вимагали від Marvel цензурувати окремі сцени, проте кінокомпанія не погодилась.

Читайте такожЗірка "Диво-жінки" Галь Гадот зіграє злу королеву у "Білосніжці" від DisneyДжерела видання уточнили, що йшлося про "редагування" місцевими цензорами сцени поцілунку Фастоса, якого зіграв Браян Тайрі Генрі, та його чоловіка Бена (Хааза Сулеймана).

"Мені шкода (цю аудиторію). Я пишаюся тим, що Marvel відмовилась вирізати ці сцени. Я досі не розумію, як ми живемо у сьогоднішньому світі, де все ще є люди, які не хочуть бачити сім’ю Фастоса, красу їхніх стосунків і цього кохання. Те, як хтось злиться, комусь погрожує, не схвалює чи не цінує цього – неграмотно", – відповіла австралійським ЗМІ Анджеліна Джолі.

У країнах Персидської затоки досі діє заборона на гомосексуальні стосунки на офіційному рівні.

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Автор: Яна Ставська