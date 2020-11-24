За сюжетом кліпу, Ані опиняється на шумній вечірці.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, 24 листопада презентувала кліп на композицію "Страждаємо і любимо".

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Нова відеоробота артистки опублікована на її YouTube-каналі.

"Кохання та біль, радість та журба – все сплітається воєдино. Можливо, в цьому і є саме життя, з його дивовижними поворотами", - прокоментувала новий кліп Лорак.

У кадрі Кароліна з'являється з довгим волоссям і в блискучому обтислому костюмі, який підкреслив форми артистки. За сюжетом кліпу, Ані опиняється на шумній вечірці.

"Дивне почуття. Як вечірка у наркопритоні", "Так собі кліп", "Пісня - так, кліп - ні", "Кліп окремо, пісня окремо", - розкритикували нову роботу Лорак у коментарях.

"Страждаємо і любимо": що відомо про пісню Лорак

16 жовтня Ані Лорак представила свій головний осінній трек. Прониклива балада "Страждаємо і любимо" дуже близька співачці — вона заснована на реальних подіях. Пісня розповідає про почуття закоханих людей: як часом все непросто і неоднозначно.

Автори слів — Ані Лорак і композитор Євген Лишафай, з яким артистка співпрацює вже не вперше. Саме він написав "Твоїй коханій", "Сон" і "Обіцяю", а також є співавтором суперхіта "Сопрано".

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Автор: Ольга Робейко