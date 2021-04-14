Netflix випустив офіційний трейлер зомбі-хоррора.

Netflix випустив офіційний трейлер зомбі-хоррора "Армія мерців".

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Головну роль зіграли Дейв Батіста, Елла Пернелл, Хірюкі Санада. Також до акторського складу приєдналися Омарі Хардвік, Тео Россі, Гаррет Діллахант, Рауль Кастільо, Ана де ла Регера та інші.

Згідно з сюжетом, група найманців намагається забрати гроші з казино в Лас-Вегасі під час спалаху зомбі-вірусу. Прем'єра фільму відбудеться 21 травня 2021 року.

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Автор: Діана Могилєвич