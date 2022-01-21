Вже зовсім скоро на телеканалі 1+1 вийде новий комедійний серіал "Дім Бобринських" від Студії "Квартал 95".

Переможець "Танців з зірками" та актор україномовного серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай зіграє у серіалі графа, який опиняється у своєму ж маєтку, але у майбутньому, через 150 років. Під час зйомок актор навчився їздити верхи, але декілька разів потрапляв у ситуації, які змушували його долати свої страхи.

"Перед зйомками я проходив навчання з верхової їзди й зрозумів, що у мене є страх перед конями. Це ж жива істота, і що їй спаде на думку, те й буде. Напевно злий жарт зіграла зі мною ситуація на одному із занять, коли кінь злякався гучного звуку і став на свічку, тобто на задні копита. Я втримався, не впав, але в мене все перевернулося. Потім був такий самий випадок, коли кінь підкинув уже задні копита догори. І я знову втримався і не впав, але в мене з'явився внутрішній страх, що я не знаю, як тварина поведеться. Проте, я продовжував ходити на заняття в міру можливості, і коли були зйомки, я збирав всю волю в кулак і сідлав коня", - пригадує Артур.

Попри страх, актор під час зйомок несподівано для самого себе поїхав галопом та отримав насолоду від їзди верхи.

Читайте такожНайочікуваніші серіали 2022 року: що обов'язково варто подивитися"Пам’ятаю, що знімали епізоди в стайні, і я перший раз поскакав галопом, відчувши ось цю силу тварини під собою, коли вона прям мчить і чути, як вона дихає. Це було водночас страшно й адреналін пішов. В серіалі точно є момент, де я їду на коні та кричу – це я кричу просто від задоволення (сміється). Бо я не очікував такого повороту подій. Я дав собі слово, що при першій же нагоді я пройду повний курс навчання і буду з кіньми впевненіше почуватися", - каже актор.

Нагадаємо, серіал розповість про життя родини, яке змінилося в одну мить, коли під час проведення спіритичного сеансу Олександр Бобринський випадково переносить з позаминулого віку свого прапрапрадіда графа Андрія Бобринського просто з його весілля.

Головні ролі в серіалі зіграють Артур Логай, Володимир Глотов, Ольга Атанасова, Віталій Салій, Лі Берлінська, Станіслав Боклан, Олексій Вертинський, Вероніка Лук'яненко та інші.

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